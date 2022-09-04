В Кургане 2 сентября был зафиксирован температурный рекорд

ТАСС: в Кургане в сентябре зафиксировали температурный рекорд

05 сентября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

От жары каждый спасается, как умеет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В самом начале сентября в Кургане был зафиксирован температурный рекорд. Такими данными поделились специалисты Гидрометцентра России. «2 сентября был перекрыт абсолютный максимум температуры в Нальчике — 35,3 градуса. В Кургане — 35,8 градуса. А в Махачкале — 37,4 градуса жары. Это впечатляющий рекорд», — слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда опубликовало агентство ТАСС у себя на сайте. В прошлом году URA.RU писало об обновлении температурного рекорда в городе. В Кургане май 20210го стал самым теплым за всю историю наблюдений.

В самом начале сентября в Кургане был зафиксирован температурный рекорд. Такими данными поделились специалисты Гидрометцентра России. «2 сентября был перекрыт абсолютный максимум температуры в Нальчике — 35,3 градуса. В Кургане — 35,8 градуса. А в Махачкале — 37,4 градуса жары. Это впечатляющий рекорд», — слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда опубликовало агентство ТАСС у себя на сайте. В прошлом году URA.RU писало об обновлении температурного рекорда в городе. В Кургане май 20210го стал самым теплым за всю историю наблюдений.