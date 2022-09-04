В Кургане 2 сентября был зафиксирован температурный рекорд

От жары каждый спасается, как умеет
В самом начале сентября в Кургане был зафиксирован температурный рекорд. Такими данными поделились специалисты Гидрометцентра России.
«2 сентября был перекрыт абсолютный максимум температуры в Нальчике — 35,3 градуса. В Кургане — 35,8 градуса. А в Махачкале — 37,4 градуса жары. Это впечатляющий рекорд», — слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда опубликовало агентство ТАСС у себя на сайте.
В прошлом году URA.RU писало об обновлении температурного рекорда в городе. В Кургане май 20210го стал самым теплым за всю историю наблюдений.
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