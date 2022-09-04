04 сентября 2022
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02 сентября 2022

В Кургане 2 сентября был зафиксирован температурный рекорд

ТАСС: в Кургане в сентябре зафиксировали температурный рекорд
© Служба новостей «URA.RU»
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От жары каждый спасается, как умеет Фото:

В самом начале сентября в Кургане был зафиксирован температурный рекорд. Такими данными поделились специалисты Гидрометцентра России.

«2 сентября был перекрыт абсолютный максимум температуры в Нальчике — 35,3 градуса. В Кургане — 35,8 градуса. А в Махачкале — 37,4 градуса жары. Это впечатляющий рекорд», — слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда опубликовало агентство ТАСС у себя на сайте.

В прошлом году URA.RU писало об обновлении температурного рекорда в городе. В Кургане май 20210го стал самым теплым за всю историю наблюдений.

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В самом начале сентября в Кургане был зафиксирован температурный рекорд. Такими данными поделились специалисты Гидрометцентра России. «2 сентября был перекрыт абсолютный максимум температуры в Нальчике — 35,3 градуса. В Кургане — 35,8 градуса. А в Махачкале — 37,4 градуса жары. Это впечатляющий рекорд», — слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда опубликовало агентство ТАСС у себя на сайте. В прошлом году URA.RU писало об обновлении температурного рекорда в городе. В Кургане май 20210го стал самым теплым за всю историю наблюдений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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