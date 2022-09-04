04 сентября 2022

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о его отставке

Песков отреагировал на слова Кадырова о его намерении уйти с поста главы Чечни
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров продолжит руководить Чечней Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить Чечней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — сказал он РИА «Новости».

Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что «засиделся» на посту главы Чечни и считает, что «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Пользователи соцсетей испугались, что таким образом Кадыров намекает на свою отставку, потому принялись переубеждать его в комментариях. Так, один из них написал под его постом: «Нет, Рамзан! Не то сейчас время».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить Чечней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — сказал он РИА «Новости». Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он заметил, что «засиделся» на посту главы Чечни и считает, что «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Пользователи соцсетей испугались, что таким образом Кадыров намекает на свою отставку, потому принялись переубеждать его в комментариях. Так, один из них написал под его постом: «Нет, Рамзан! Не то сейчас время».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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