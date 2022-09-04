Постпред РФ допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года

Постпред РФ при ЕС: "Газпром" по итогам 2022 года может объявить о рекордной прибыли

05 сентября 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Чижов: «Газпром» заявит о рекордной прибыли к концу 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе «Газпром» по итогам 2022 года может объявить о рекордной прибыли. Такое предположение высказал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. «Что касается объемов наших поставок, то да, они, конечно, сократились. Тут целый ряд факторов: нет турбины для „Северного потока-1“, кто-то не хочет платить в рублях. Но поскольку это сокращение объема сопровождается резким взлетом цен, то я не удивлюсь, если „Газпром“ по итогам года объявит о рекордной прибыли», — заявил в беседе с «Известиями». По его мнению, больше всего от российских ресурсов зависят те страны, которые негативно высказывается о РФ и продвигают антироссийскую позицию. Под статьей ежедневной газеты Daily Mail, в которой «Газпром» сообщил о приоостановке поставок по газопроводу «Северному потоку» из России в Европу, британцы оставили массу комментариев. Так, многие не согласны с тем, что в росте цен на российский газ виновата сама Россия. Некоторые пользователи считают, что именно Запад начал экономическую войну, а не Москва.

«Газпром» по итогам 2022 года может объявить о рекордной прибыли. Такое предположение высказал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. «Что касается объемов наших поставок, то да, они, конечно, сократились. Тут целый ряд факторов: нет турбины для „Северного потока-1“, кто-то не хочет платить в рублях. Но поскольку это сокращение объема сопровождается резким взлетом цен, то я не удивлюсь, если „Газпром“ по итогам года объявит о рекордной прибыли», — заявил в беседе с «Известиями». По его мнению, больше всего от российских ресурсов зависят те страны, которые негативно высказывается о РФ и продвигают антироссийскую позицию. Под статьей ежедневной газеты Daily Mail, в которой «Газпром» сообщил о приоостановке поставок по газопроводу «Северному потоку» из России в Европу, британцы оставили массу комментариев. Так, многие не согласны с тем, что в росте цен на российский газ виновата сама Россия. Некоторые пользователи считают, что именно Запад начал экономическую войну, а не Москва.