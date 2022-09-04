В Столице Прикамья продается стоматология и солярий. В собственности продавца — нежилое помещение и готовый бизнес, указано в сообщении на сайте Avito.
«Продается готовый бизнес: стоматология и солярий. Лицензия на амбулаторно-поликлиническую помощь, лечение и протезирование зубов и бессрочная рентгенология», — написано на сайте.
Продавец утверждает, что у него на руках имеются все необходимые документы. Из плюсов названы: отдельное крыльцо и транспортная парковка «большая и бесплатная». Собственник оценил бизнес в 7 млн рублей, но не исключает торг.
В апреле URA.RU писало, что склады местных стоматклиник заполнены материалами и дефицита не предвидится. Больницы искали альтернативу товарам ушедших брендов. Позже в середине лета в Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывали услуги без лицензии. Об этом агентству рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.
Продавец обещает рассказать о всех нюансах ведения такого бизнеса при встрече
Скрин: сайт Avito
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В Столице Прикамья продается стоматология и солярий. В собственности продавца — нежилое помещение и готовый бизнес, указано в сообщении на сайте Avito. «Продается готовый бизнес: стоматология и солярий. Лицензия на амбулаторно-поликлиническую помощь, лечение и протезирование зубов и бессрочная рентгенология», — написано на сайте. Продавец утверждает, что у него на руках имеются все необходимые документы. Из плюсов названы: отдельное крыльцо и транспортная парковка «большая и бесплатная». Собственник оценил бизнес в 7 млн рублей, но не исключает торг. В апреле URA.RU писало, что склады местных стоматклиник заполнены материалами и дефицита не предвидится. Больницы искали альтернативу товарам ушедших брендов. Позже в середине лета в Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывали услуги без лицензии. Об этом агентству рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.