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В Перми распродают стоматологию с солярием. Скрин

В Перми продают стоматологию и солярий
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология
Стоматология располагается на улице Революции Фото:

В Столице Прикамья продается стоматология и солярий. В собственности продавца — нежилое помещение и готовый бизнес, указано в сообщении на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес: стоматология и солярий. Лицензия на амбулаторно-поликлиническую помощь, лечение и протезирование зубов и бессрочная рентгенология», — написано на сайте.

Продавец утверждает, что у него на руках имеются все необходимые документы. Из плюсов названы: отдельное крыльцо и транспортная парковка «большая и бесплатная». Собственник оценил бизнес в 7 млн рублей, но не исключает торг.

В апреле URA.RU писало, что склады местных стоматклиник заполнены материалами и дефицита не предвидится. Больницы искали альтернативу товарам ушедших брендов. Позже в середине лета в Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывали услуги без лицензии. Об этом агентству рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.

Продавец обещает рассказать о всех нюансах ведения такого бизнеса при встрече

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В Столице Прикамья продается стоматология и солярий. В собственности продавца — нежилое помещение и готовый бизнес, указано в сообщении на сайте Avito. «Продается готовый бизнес: стоматология и солярий. Лицензия на амбулаторно-поликлиническую помощь, лечение и протезирование зубов и бессрочная рентгенология», — написано на сайте. Продавец утверждает, что у него на руках имеются все необходимые документы. Из плюсов названы: отдельное крыльцо и транспортная парковка «большая и бесплатная». Собственник оценил бизнес в 7 млн рублей, но не исключает торг. В апреле URA.RU писало, что склады местных стоматклиник заполнены материалами и дефицита не предвидится. Больницы искали альтернативу товарам ушедших брендов. Позже в середине лета в Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывали услуги без лицензии. Об этом агентству рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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