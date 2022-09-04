В Перми продают стоматологию и солярий

Стоматология располагается на улице Революции Фото: Анна Серкова © URA.RU

В Столице Прикамья продается стоматология и солярий. В собственности продавца — нежилое помещение и готовый бизнес, указано в сообщении на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес: стоматология и солярий. Лицензия на амбулаторно-поликлиническую помощь, лечение и протезирование зубов и бессрочная рентгенология», — написано на сайте.

Продавец утверждает, что у него на руках имеются все необходимые документы. Из плюсов названы: отдельное крыльцо и транспортная парковка «большая и бесплатная». Собственник оценил бизнес в 7 млн рублей, но не исключает торг.

В апреле URA.RU писало, что склады местных стоматклиник заполнены материалами и дефицита не предвидится. Больницы искали альтернативу товарам ушедших брендов. Позже в середине лета в Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывали услуги без лицензии. Об этом агентству рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.