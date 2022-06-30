Пермяков предупредили о подпольных стоматологических клиниках

01 июля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Ходить в такие клиники без лицензий — опасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывают услуги без лицензии. Об этом URA.RU рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова. «Хотела бы предостеречь, есть уже примеры. Лицензий нет как у медицинских организаций таких, так и у врачей, которые там работают. Цены у них ниже — понятно, по каким причинам. Те, кто идет лечиться в подпольные кабинеты, очень рискуют, потому что в итоге никто не несет ответственности за здоровье пациента», — сообщила URA.RU директор клиники. Наталья Копылова подчеркнула, что при желании сэкономить на лечении можно и другими, менее опасными способами. Есть возможность лечиться по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Но, есть нюанс: в системе ОМС в большинстве своем используются отечественные материалы. Ранее URA.RUрассказывало, с какими проблемами столкнулись стоматологи. В первую очередь, это повышение цен на материалы импортного производства. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае активизировались подпольные стоматологические кабинеты, которые оказывают услуги без лицензии. Об этом URA.RU рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова. «Хотела бы предостеречь, есть уже примеры. Лицензий нет как у медицинских организаций таких, так и у врачей, которые там работают. Цены у них ниже — понятно, по каким причинам. Те, кто идет лечиться в подпольные кабинеты, очень рискуют, потому что в итоге никто не несет ответственности за здоровье пациента», — сообщила URA.RU директор клиники. Наталья Копылова подчеркнула, что при желании сэкономить на лечении можно и другими, менее опасными способами. Есть возможность лечиться по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Но, есть нюанс: в системе ОМС в большинстве своем используются отечественные материалы. Ранее URA.RUрассказывало, с какими проблемами столкнулись стоматологи. В первую очередь, это повышение цен на материалы импортного производства.