На Украине обвинили Зеленского во лжи

Berliner Zeitung: украинцы обвинили Зеленского во лжи о риске начала конфликта с РФ

05 сентября 2022 в 08:31 Размер текста - 17 +

Украинцы считают, что Владимир Зеленский обманул их Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые украинцы обвинили президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Против Зеленского выдвигаются тяжелые обвинения. Он обвиняется в том, что он обманул население своей страны. Зеленский замалчивал поступавшие от спецслужб США предупреждения о том, что РФ может начать спецоперацию», — передает Berliner Zeitung. Драматург Катерина Бабкина обвинила президента Украины в том, что он не предупредил украинцев о риске конфликта с РФ. Она назвала преступлением такие действия политика. Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева считает, что Зеленский не отнесся серьезно к безопасности населения и дезинформировал граждан. Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что Зеленский и его руководство неправильно расставили приоритеты. Вместо подготовки к возможной эскалации ситуации СБУ занималась «травлей» экс-президента Украины Петра Порошенко, высказалась она. Ранее Зеленский сказал, что если бы предупредил граждан о возможности начала конфликта с РФ, то граждане бы запаниковали и покинули страну. По его словам, это бы спровоцировало экономический коллапс, потери составляли бы по 7 млрд долларов в месяц. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины.

Некоторые украинцы обвинили президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Против Зеленского выдвигаются тяжелые обвинения. Он обвиняется в том, что он обманул население своей страны. Зеленский замалчивал поступавшие от спецслужб США предупреждения о том, что РФ может начать спецоперацию», — передает Berliner Zeitung. Драматург Катерина Бабкина обвинила президента Украины в том, что он не предупредил украинцев о риске конфликта с РФ. Она назвала преступлением такие действия политика. Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева считает, что Зеленский не отнесся серьезно к безопасности населения и дезинформировал граждан. Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что Зеленский и его руководство неправильно расставили приоритеты. Вместо подготовки к возможной эскалации ситуации СБУ занималась «травлей» экс-президента Украины Петра Порошенко, высказалась она. Ранее Зеленский сказал, что если бы предупредил граждан о возможности начала конфликта с РФ, то граждане бы запаниковали и покинули страну. По его словам, это бы спровоцировало экономический коллапс, потери составляли бы по 7 млрд долларов в месяц. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины.