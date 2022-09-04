04 сентября 2022
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02 сентября 2022

Челябинск встал в пробках из-за непогоды. Скрин

В Челябинске из-за непогоды образовались восьмибалльные пробки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проливной дождь осложнил дорожную ситуацию в Челябинске Фото:

Автомобильные пробки 8 баллов наблюдаются в Челябинске утром в понедельник, 5 сентября. Об этом свидетельствую данные сервиса «Яндекс.Пробки».

«Пробки в сторону центра города наблюдаются практически на всех основных магистралях. Судя по всему, они связаны с началом учебного года и проливным дождем, который идет с вечера 4 сентября», — сообщили URA.RU автомобилисты.

Трудности с дорожным движением наблюдаются от улицы Чичерина, на всем протяжении стоит Университетская Набережная. На самой улице Чичерина движение также затруднено, стоит улица Труда.

По словам горожан, резкое ухудшение погоды и начало учебных занятий в вузах и школах повысило спрос на общественный транспорт и такси. Из новых микрорайонов Северо-Запада невозможно попасть в автобусы, поскольку они забиты. Такси подняли цены в 3-4 раза.

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Автомобильные пробки 8 баллов наблюдаются в Челябинске утром в понедельник, 5 сентября. Об этом свидетельствую данные сервиса «Яндекс.Пробки». «Пробки в сторону центра города наблюдаются практически на всех основных магистралях. Судя по всему, они связаны с началом учебного года и проливным дождем, который идет с вечера 4 сентября», — сообщили URA.RU автомобилисты. Трудности с дорожным движением наблюдаются от улицы Чичерина, на всем протяжении стоит Университетская Набережная. На самой улице Чичерина движение также затруднено, стоит улица Труда. По словам горожан, резкое ухудшение погоды и начало учебных занятий в вузах и школах повысило спрос на общественный транспорт и такси. Из новых микрорайонов Северо-Запада невозможно попасть в автобусы, поскольку они забиты. Такси подняли цены в 3-4 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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