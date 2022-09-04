Автомобильные пробки 8 баллов наблюдаются в Челябинске утром в понедельник, 5 сентября. Об этом свидетельствую данные сервиса «Яндекс.Пробки».
«Пробки в сторону центра города наблюдаются практически на всех основных магистралях. Судя по всему, они связаны с началом учебного года и проливным дождем, который идет с вечера 4 сентября», — сообщили URA.RU автомобилисты.
Трудности с дорожным движением наблюдаются от улицы Чичерина, на всем протяжении стоит Университетская Набережная. На самой улице Чичерина движение также затруднено, стоит улица Труда.
По словам горожан, резкое ухудшение погоды и начало учебных занятий в вузах и школах повысило спрос на общественный транспорт и такси. Из новых микрорайонов Северо-Запада невозможно попасть в автобусы, поскольку они забиты. Такси подняли цены в 3-4 раза.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»