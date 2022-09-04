В выпуске «Встреча выпускников КВН», снятом в Екатеринбурге, вырезали шутку про Соловьева. Видео

В выпуске "Встреча выпускников КВН" вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева, где ему показали средний палец

05 сентября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Шутка со средним пальцем от «Сборной Снежногорска» не попала в выпуск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге. Так, из эфира вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева от команды «Сборная Снежногорска». Не попавшее на телевидение высмеивание журналиста заметил корреспондент URA.RU во время просмотра шоу. Во время конкурса «Импровизация», куда для участия приглашали членов жюри, на сцену поднялся участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков. По задумке он в роли бабушки должен был сидеть на скамейке и приговаривать: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» В оригинале в ответ на эту фразу участник команды «Сборной Снежногорска» в костюме среднего пальца ответил: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать», после чего зал взорвался аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что «после такого успеха никто больше пытаться не будет». Однако в цензурной версии сценка с Рожковым была урезана до двух шуток, и ни в одной из них не было речи о Соловьеве. А фраза Пельша про неповторимый успех в выпуске оказалась адресована шутке звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой. Помимо этого из эфира пропала оплошность Пельша: во время записи выпуска ведущий решил поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за организацию мероприятия, но неправильно поставил ударение в его фамилии, поэтому глава региона стал КуйвАшевым. Однако в эфир этот казус не попал — на записи Пельш произносит фамилию свердловского губернатора верно. «Встреча выпускников КВН» прошла в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» 15 июля. Между собой соревновались три команды: «Раисы» (Иркутск, чемпионки Высшей лиги 2018 года), «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). URA.RU сообщало, что зрителям особенно по душе пришлись шутки про первого президента России Бориса Ельцина и телеведущего Владимира Соловьева. Однако организаторы КВН часто вырезают шутки из эфира: так, в 2019 году в выпуск не попала шутка команды «Уральские пельмени», адресованная постоянному члену жюри КВН Юлию Гусману. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге. Так, из эфира вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева от команды «Сборная Снежногорска». Не попавшее на телевидение высмеивание журналиста заметил корреспондент URA.RU во время просмотра шоу. Во время конкурса «Импровизация», куда для участия приглашали членов жюри, на сцену поднялся участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков. По задумке он в роли бабушки должен был сидеть на скамейке и приговаривать: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» В оригинале в ответ на эту фразу участник команды «Сборной Снежногорска» в костюме среднего пальца ответил: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать», после чего зал взорвался аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что «после такого успеха никто больше пытаться не будет». Однако в цензурной версии сценка с Рожковым была урезана до двух шуток, и ни в одной из них не было речи о Соловьеве. А фраза Пельша про неповторимый успех в выпуске оказалась адресована шутке звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой. Помимо этого из эфира пропала оплошность Пельша: во время записи выпуска ведущий решил поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за организацию мероприятия, но неправильно поставил ударение в его фамилии, поэтому глава региона стал КуйвАшевым. Однако в эфир этот казус не попал — на записи Пельш произносит фамилию свердловского губернатора верно. «Встреча выпускников КВН» прошла в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» 15 июля. Между собой соревновались три команды: «Раисы» (Иркутск, чемпионки Высшей лиги 2018 года), «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). URA.RU сообщало, что зрителям особенно по душе пришлись шутки про первого президента России Бориса Ельцина и телеведущего Владимира Соловьева. Однако организаторы КВН часто вырезают шутки из эфира: так, в 2019 году в выпуск не попала шутка команды «Уральские пельмени», адресованная постоянному члену жюри КВН Юлию Гусману.