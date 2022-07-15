Легенды КВН помогли Екатеринбургу ответить Соловьеву. А еще — высмеяли Ельцина и засмущали Куйвашева

16 июля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Большой концерт длился два с половиной часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» отгремела третья «Встреча выпускников КВН». Она серьезно отличалась от той, что была ровно год назад, — составом участников, ведущим (впервые в столицу Урала не прилетел президент Клуба Александр Масляков), вниманием к событию местной элиты. Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов (в 2021-м пропускали концерт из-за дел в Москве) и еще 4998 человек два часа смеялись над шутками, а в середине получили возможность мощно ответить телеведущему Владимиру Соловьеву. Формат вечера предполагает соревнование трех команд, оставивших след в истории. В этот раз перед екатеринбуржцами выступали «Раисы» (Иркутск, чемпионки Высшей лиги 2018 года), «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Открывавшие шоу «Раисы» устроили перепись легендарных уральцев. «Но настоящий артист лишь один… О Боря, Боря… Что ты наделал?» — пропел комик под музыку из «Синей вечности» Муслима Магомаева. Отсылка к первому президенту РФ, свердловчанину Борису Ельцину взорвала зал. Куйвашев, смеясь, даже прикрыл лицо. Через пару минут в центре внимания оказался уже он сам — когда девушка в латексе с «сейфом» возле груди спустилась к нему с конвертом, где пароль от «дверцы». Глава региона, кажется, засмущался — отвел взгляд на сцену. Другой интерактив понравился ему больше. Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева, изначально сидевшая в жюри, решила ответить на критику «Раис» и стать членом их команды. В ответ на просьбу Корневой губернатор потянул за платье, и через секунду оно оказалось на полу. Под ним у Корневой было другое, для выступления. По ходу шоу Эдгард Запашный заменил Ксению Корневу за судейским столиком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Впоследствии телеведущая Алла Михеева, выставлявшая командам оценки, отметит: «Я никогда не видела, чтобы при мне губернатор раздевал женщину». А сразу после «приветствия» произошел забавный казус. Объявляя благодарность Куйвашеву за организацию «Встречи выпускников», Пельш неправильно поставил ударение в его фамилии. Зал тут же начал его поправлять. Шоумен придумал, как выкрутиться. Он подошел к главе региона, чтобы тот на ухо сказал, как правильно: «Евгений Владимирович КУйвашев». Помимо Ельцина, среди других «свердловских» тем, обыгранных комиками, — метро, «Ельцин Центр» и ЛГБТ-скандал в лицее №12. Еще одна новинка этого года — импровизация. Для каждого из судей заготовили небольшую миниатюру, продолжить которую предстояло командам. Другой актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков в роли бабушки должен был сидеть на скамейке и приговаривать: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» Парень из «Сборной Снежногорска» выпалил: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать». Овация длилась полминуты (организаторы запретили съемку). «Наверное, после такого успеха никто больше пытаться не будет», — предположил Пельш. Запись концерта будет показана в эфире «Первого канала». Когда именно — неясно. В 2021-м видео выложили в конце августа. Вместе с Куйвашевым на концерт от областной власти пришли некоторые его замы. На фото — Павел Креков (культура) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первый замгубернатора Алексей Шмыков с супругой. Перед самым началом им пришлось пересесть на другие места — произошла небольшая путаница. Оперативно опознать человека, решившего подвинуть статусную чету, не смогли даже завсегдатаи VIP-тусовок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава минВЭС Вячеслав Ярин и сенатор Александр Высокинский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Алексей и Елена Орловы. Кроме градоначальника, от администрации на концерт пришли его замы Марина Фадеева, Игорь Сутягин и Алексей Бубнов, а также руководитель департамента общественных связей Галина Токарева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Была и спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Она сидела по левую руку от губернатора и регулярно обменивалась с Орловым репликами по ходу концерта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU А с другой стороны c Куйвашевым сидела внучка Александра Маслякова Таисия. В Екатеринбург она приехала вместе с родителями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Евгения Куйвашева нисколько не смутило, что ведущий ошибся в его фамилии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU О чем он и дал понять Валдису Пельшу. Кстати, перед концертом губернатор подарил ему тагильские подносы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В большом зале МВЦ были заняты все места Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» отгремела третья «Встреча выпускников КВН». Она серьезно отличалась от той, что была ровно год назад, — составом участников, ведущим (впервые в столицу Урала не прилетел президент Клуба Александр Масляков), вниманием к событию местной элиты. Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов (в 2021-м пропускали концерт из-за дел в Москве) и еще 4998 человек два часа смеялись над шутками, а в середине получили возможность мощно ответить телеведущему Владимиру Соловьеву. Формат вечера предполагает соревнование трех команд, оставивших след в истории. В этот раз перед екатеринбуржцами выступали «Раисы» (Иркутск, чемпионки Высшей лиги 2018 года), «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Открывавшие шоу «Раисы» устроили перепись легендарных уральцев. «Но настоящий артист лишь один… О Боря, Боря… Что ты наделал?» — пропел комик под музыку из «Синей вечности» Муслима Магомаева. Отсылка к первому президенту РФ, свердловчанину Борису Ельцину взорвала зал. Куйвашев, смеясь, даже прикрыл лицо. Через пару минут в центре внимания оказался уже он сам — когда девушка в латексе с «сейфом» возле груди спустилась к нему с конвертом, где пароль от «дверцы». Глава региона, кажется, засмущался — отвел взгляд на сцену. Другой интерактив понравился ему больше. Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева, изначально сидевшая в жюри, решила ответить на критику «Раис» и стать членом их команды. В ответ на просьбу Корневой губернатор потянул за платье, и через секунду оно оказалось на полу. Под ним у Корневой было другое, для выступления. Впоследствии телеведущая Алла Михеева, выставлявшая командам оценки, отметит: «Я никогда не видела, чтобы при мне губернатор раздевал женщину». А сразу после «приветствия» произошел забавный казус. Объявляя благодарность Куйвашеву за организацию «Встречи выпускников», Пельш неправильно поставил ударение в его фамилии. Зал тут же начал его поправлять. Шоумен придумал, как выкрутиться. Он подошел к главе региона, чтобы тот на ухо сказал, как правильно: «Евгений Владимирович КУйвашев». Помимо Ельцина, среди других «свердловских» тем, обыгранных комиками, — метро, «Ельцин Центр» и ЛГБТ-скандал в лицее №12. Еще одна новинка этого года — импровизация. Для каждого из судей заготовили небольшую миниатюру, продолжить которую предстояло командам. Другой актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков в роли бабушки должен был сидеть на скамейке и приговаривать: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» Парень из «Сборной Снежногорска» выпалил: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать». Овация длилась полминуты (организаторы запретили съемку). «Наверное, после такого успеха никто больше пытаться не будет», — предположил Пельш. Запись концерта будет показана в эфире «Первого канала». Когда именно — неясно. В 2021-м видео выложили в конце августа.