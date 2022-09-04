В Перми начался суд над Бекмансуровым, напавшим на вуз

В Перми начали судить Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в госуниверситете

05 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Свою вину Тимур Бекмансуров признал в полном объеме Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета В Пермском краевом суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе. Гособвинитель в ходе заседания заявил, что Бекмансуров обвиняется в совершении «шести преступлений, половина из которых относится к категории особо тяжких». Также на суде были озвучены детали приготовления подсудимым к совершению преступления, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «С марта по август 2021 года Бекмансуров приобрел ружье, а также не менее 220 патронов к нему […]. Бекмансуров неоднократно посещал корпуса Пермского госуниверситета, изучал их расположение и расположение помещений вуза, перед тем как совершить нападение», — заявил прокурор. Бекмансуров атаковал вуз 20 сентября. В результате стрельбы, которую он устроил, погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Еще 17 человек, выпрыгивая из окон, получили различные травмы. Также Бекмансуров успел выстрелить в задержавшего его полицейского, который остался жив лишь благодаря своевременной реакции. По совокупности предъявленных бывшему студенту ПГНИУ обвинений, ему грозит пожизненный срок.

В Пермском краевом суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе. Гособвинитель в ходе заседания заявил, что Бекмансуров обвиняется в совершении «шести преступлений, половина из которых относится к категории особо тяжких». Также на суде были озвучены детали приготовления подсудимым к совершению преступления, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «С марта по август 2021 года Бекмансуров приобрел ружье, а также не менее 220 патронов к нему […]. Бекмансуров неоднократно посещал корпуса Пермского госуниверситета, изучал их расположение и расположение помещений вуза, перед тем как совершить нападение», — заявил прокурор. Бекмансуров атаковал вуз 20 сентября. В результате стрельбы, которую он устроил, погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Еще 17 человек, выпрыгивая из окон, получили различные травмы. Также Бекмансуров успел выстрелить в задержавшего его полицейского, который остался жив лишь благодаря своевременной реакции. По совокупности предъявленных бывшему студенту ПГНИУ обвинений, ему грозит пожизненный срок.