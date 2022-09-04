Свердловский СК возбудил уголовное дело после того, как 3-летний ребенок заживо сгорел в доме

При пожаре в Свердловской области погиб 3-летний ребенок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следователи завели уголовное дело после сообщений о том, что трехлетний ребенок 4 сентября сгорел заживо в доме в поселке Первомайском. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия, по данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Следствием СК России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Выясняются точные очаг и причина возгорания», — сообщили в пресс-службе.

По данным региональной прокуратуры, в момент пожара в доме находилась 22-летняя женщина с ребенком и сожителем. Мать получила ожоги 20% рук и ног, госпитализирована в больницу. Семья состоит на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родителем своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге в садовом домике погибла 4-летняя девочка во время пожара. Тело ребенка было обнаружено ранним утром 20 июля во время тушения пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. «Погибшую девочку звали Таня, она 2018 года рождения», — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.