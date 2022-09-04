Стало известно, когда Бекмансуров, напавший на вуз, будет давать показания

Стало известно, когда Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ, будет давать показания. Подсудимому дадут слово после допросов потерпевших и свидетелей.
«Сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели, а также исследованы доказательства вины подсудимого, после этого Тимур Бекмансуров сам даст показания», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В течение всего сентября будет длится слушание по делу о стрельбе в пермском университете.
Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения, погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения, еще 17 человек пострадали, выпрыгивая из окон университета, чтобы спастись от стрелка. Бывшего студента университета обвиняют в шести преступлениях, ему грозит пожизненный срок.
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