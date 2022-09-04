Стало известно, когда Бекмансуров, напавший на вуз, будет давать показания

05 сентября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Бекмансуров даст показания после свидетелей и потерпевших Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Стало известно, когда Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ, будет давать показания. Подсудимому дадут слово после допросов потерпевших и свидетелей. «Сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели, а также исследованы доказательства вины подсудимого, после этого Тимур Бекмансуров сам даст показания», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В течение всего сентября будет длится слушание по делу о стрельбе в пермском университете. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения, погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения, еще 17 человек пострадали, выпрыгивая из окон университета, чтобы спастись от стрелка. Бывшего студента университета обвиняют в шести преступлениях, ему грозит пожизненный срок.

Стало известно, когда Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ, будет давать показания. Подсудимому дадут слово после допросов потерпевших и свидетелей. «Сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели, а также исследованы доказательства вины подсудимого, после этого Тимур Бекмансуров сам даст показания», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В течение всего сентября будет длится слушание по делу о стрельбе в пермском университете. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения, погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения, еще 17 человек пострадали, выпрыгивая из окон университета, чтобы спастись от стрелка. Бывшего студента университета обвиняют в шести преступлениях, ему грозит пожизненный срок.