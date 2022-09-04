ЯНАО отремонтирует десятки детских учреждений в ДНР

ЯНАО отремонтирует десятки детских учреждений в Волновахском районе ДНР

05 сентября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

В Волновахском районе находится 500 ямальских специалистов, большая часть из которых — строители Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов восстановят в Волновахском районе ДНР. В работе задействовано 500 ямальских специалистов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. «Следующая задача — это больница, больничный городок, это большой проект в самой Волновахе. Также сейчас мы занимаемся оценкой инфраструктуры иных образовательных учреждений, потому что к 1 сентября была открыта только одна школа, которую успели восстановить на 100 процентов. Впереди еще целый Волновахском район — это десятки малых деревень, поселков, которые пострадали от боевых действий и десятилетий забвения, десятилетним там ничего не делалось, никаких, даже минимальных ремонтов. Нужно вкладывать ресурсы, все школы обновлять, там порядка 30 школ и детских садов, будем двигаться этапно», — пересказал ТАСС слова главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Также Губернатор ЯНАО добавил, что сейчас в Волновахском районе находится 500 ямальских специалистов, большая часть из которых — строители. Помимо ямальцев, в работе задействованы и местные жители. Ранее URA.RU cообщало, что ЯНАО и Челябинская область помогают восстанавливать мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ — это школа №4, Челябинская область — это школа №6.

Ямало-Ненецкий автономный округ займется ремонтом больничного городка, порядка 30 школ и детских садов восстановят в Волновахском районе ДНР. В работе задействовано 500 ямальских специалистов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. «Следующая задача — это больница, больничный городок, это большой проект в самой Волновахе. Также сейчас мы занимаемся оценкой инфраструктуры иных образовательных учреждений, потому что к 1 сентября была открыта только одна школа, которую успели восстановить на 100 процентов. Впереди еще целый Волновахском район — это десятки малых деревень, поселков, которые пострадали от боевых действий и десятилетий забвения, десятилетним там ничего не делалось, никаких, даже минимальных ремонтов. Нужно вкладывать ресурсы, все школы обновлять, там порядка 30 школ и детских садов, будем двигаться этапно», — пересказал ТАСС слова главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Также Губернатор ЯНАО добавил, что сейчас в Волновахском районе находится 500 ямальских специалистов, большая часть из которых — строители. Помимо ямальцев, в работе задействованы и местные жители. Ранее URA.RU cообщало, что ЯНАО и Челябинская область помогают восстанавливать мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ — это школа №4, Челябинская область — это школа №6.