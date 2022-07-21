Город в ДНР восстанавливают ЯНАО и Челябинская область

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, днр, зачистка, волноваха
ЯНАО и Челябинск восстанавливают Волноваху Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЯНАО и Челябинская область помогают восстанавливать мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Об этом журналистам рассказал глава районной администрации Константин Зинченко.

«Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ — это школа №4, Челябинская область — это школа №6», — рассказал Константин Зинченко журналистам РИА «Новости».

Он добавил, что в районе планируется построить два дома, несколько детских садиков, а также восстановить две больницы. ЯНАО должен восстановит железнодорожную больницу, а Центральной районной больнице займется компания «Ростов». Помимо этого ямальские власти помогает району создать маневренный фонд.

Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО выехала колонна спецтехники, которая направляется в Волноваху. Округ отправил самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику. Также 14 июня челябинский губернатор Алексей Текслер сам ездил ДНР и побывал в Волновахе и Ясиноватой, над которыми регион взял шефство. Сейчас в этих территориях работает делегация из Челябинской области, оказывая помощь в восстановлении школы. Из Челябинска в Волноваху и Ясиновитую ушло несколько грузов гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование.

Спецоперация началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является помощь жителям Донбасса, а также денацификация страны.

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ЯНАО и Челябинская область помогают восстанавливать мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Об этом журналистам рассказал глава районной администрации Константин Зинченко. «Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ — это школа №4, Челябинская область — это школа №6», — рассказал Константин Зинченко журналистам РИА «Новости». Он добавил, что в районе планируется построить два дома, несколько детских садиков, а также восстановить две больницы. ЯНАО должен восстановит железнодорожную больницу, а Центральной районной больнице займется компания «Ростов». Помимо этого ямальские власти помогает району создать маневренный фонд. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО выехала колонна спецтехники, которая направляется в Волноваху. Округ отправил самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику. Также 14 июня челябинский губернатор Алексей Текслер сам ездил ДНР и побывал в Волновахе и Ясиноватой, над которыми регион взял шефство. Сейчас в этих территориях работает делегация из Челябинской области, оказывая помощь в восстановлении школы. Из Челябинска в Волноваху и Ясиновитую ушло несколько грузов гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование. Спецоперация началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является помощь жителям Донбасса, а также денацификация страны.
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