Город в ДНР восстанавливают ЯНАО и Челябинская область

21 июля 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

ЯНАО и Челябинск восстанавливают Волноваху Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЯНАО и Челябинская область помогают восстанавливать мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Об этом журналистам рассказал глава районной администрации Константин Зинченко. «Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ — это школа №4, Челябинская область — это школа №6», — рассказал Константин Зинченко журналистам РИА «Новости». Он добавил, что в районе планируется построить два дома, несколько детских садиков, а также восстановить две больницы. ЯНАО должен восстановит железнодорожную больницу, а Центральной районной больнице займется компания «Ростов». Помимо этого ямальские власти помогает району создать маневренный фонд. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО выехала колонна спецтехники, которая направляется в Волноваху. Округ отправил самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику. Также 14 июня челябинский губернатор Алексей Текслер сам ездил ДНР и побывал в Волновахе и Ясиноватой, над которыми регион взял шефство. Сейчас в этих территориях работает делегация из Челябинской области, оказывая помощь в восстановлении школы. Из Челябинска в Волноваху и Ясиновитую ушло несколько грузов гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование. Спецоперация началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является помощь жителям Донбасса, а также денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

ЯНАО и Челябинская область помогают восстанавливать мирную жизнь в Волновахском районе ДНР. Об этом журналистам рассказал глава районной администрации Константин Зинченко. «Постепенно жизнь налаживается, идет восстановление города, восстановление жилого фонда происходит, социальной сферы. К 1 сентября планируем запустить школы, которые у нас восстанавливают: Ямало-Ненецкий автономный округ — это школа №4, Челябинская область — это школа №6», — рассказал Константин Зинченко журналистам РИА «Новости». Он добавил, что в районе планируется построить два дома, несколько детских садиков, а также восстановить две больницы. ЯНАО должен восстановит железнодорожную больницу, а Центральной районной больнице займется компания «Ростов». Помимо этого ямальские власти помогает району создать маневренный фонд. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО выехала колонна спецтехники, которая направляется в Волноваху. Округ отправил самосвалы, автобусы, бензовозы и прочую необходимую технику. Также 14 июня челябинский губернатор Алексей Текслер сам ездил ДНР и побывал в Волновахе и Ясиноватой, над которыми регион взял шефство. Сейчас в этих территориях работает делегация из Челябинской области, оказывая помощь в восстановлении школы. Из Челябинска в Волноваху и Ясиновитую ушло несколько грузов гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование. Спецоперация началась на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является помощь жителям Донбасса, а также денацификация страны.