Пермские предприятия стали лучшими в ПФО

Пермские предприятия заняли одиннадцать призовых мест в ПФО в конкурсе "Экспортер года"

05 сентября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Кондитерская фабрика «Пермская» стала лучшей в сфере готовой продукции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В окружном этапе Всероссийского конкурса экспортер года лидером стал Пермский край. Среди регионов Приволжского федерального округа у Пермского края больше всего предприятий призеров — 11. Об этом сообщает сайт краевого правительства. Компании лидеры смогут побороться за звание лучшего экспортера страны. «Лидером округа по количеству призеров среди экспортеров стал Пермский край: компании региона заняли 11 призовых мест (четыре первых) в шести номинациях. Отметим, по итогам окружного этапа из числа компаний, занявших первые места, будут отобраны лучшие экспортеры страны», — передает сайт кабмина. В номинациях «Экспортер года в сфере промышленности», «Новая география» и «Ответственный экспортер ESG» победителем стал производитель фанеры и ДСП «СВЕЗА Уральский». Лучшим в сфере готовой продукции стала кондитерская фабрика «Пермская». Также призовые места в различных номинациях занимали кондитер ООО «Радуга», производитель семян и домашних проращивателей «СмартГидроКомпани», предприятие нефтянного машиностроения «Элкам», разработчик электроники и систем безопасности «Форт-Телеком», поставщик нефтепромышленного оборудования «Новомет-Пермь» и производитель калийных удобрений «Уралкалий».

В окружном этапе Всероссийского конкурса экспортер года лидером стал Пермский край. Среди регионов Приволжского федерального округа у Пермского края больше всего предприятий призеров — 11. Об этом сообщает сайт краевого правительства. Компании лидеры смогут побороться за звание лучшего экспортера страны. «Лидером округа по количеству призеров среди экспортеров стал Пермский край: компании региона заняли 11 призовых мест (четыре первых) в шести номинациях. Отметим, по итогам окружного этапа из числа компаний, занявших первые места, будут отобраны лучшие экспортеры страны», — передает сайт кабмина. В номинациях «Экспортер года в сфере промышленности», «Новая география» и «Ответственный экспортер ESG» победителем стал производитель фанеры и ДСП «СВЕЗА Уральский». Лучшим в сфере готовой продукции стала кондитерская фабрика «Пермская». Также призовые места в различных номинациях занимали кондитер ООО «Радуга», производитель семян и домашних проращивателей «СмартГидроКомпани», предприятие нефтянного машиностроения «Элкам», разработчик электроники и систем безопасности «Форт-Телеком», поставщик нефтепромышленного оборудования «Новомет-Пермь» и производитель калийных удобрений «Уралкалий».