Иммунолог Крючков назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Иммунолог Крючков: при потере сознания, высокой температуре, судорогах и боли в сердце нужно вызывать скорую помощь

10 сентября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

При любых тяжелых состояниях следует вызывать скорую помощь Фото: Илья Московец © URA.RU Потеря сознания, головокружение, высокая температура в течение долгого времени, судороги, сильная боль в области сердца или живота, нарушение асимметрии лица, нехватка воздуха, а также изменения цвета кожи являются симптомами, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При любых тяжелых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь. Например, потеря сознания, высокая температура, которая не сбивается в течении долгого времени, когда сознание притупляется. Если у человека неконтролируемые судороги, если человек чувствует сильную боль в области сердца или в области живота. Помимо этого, резкая слабость, побледнение кожных покровов, или их посинение. Особенно в носогубном треугольнике. Это может свидетельствовать о возникающей гипоксии», — пояснил Николай Крючков. Также по словам иммунолога поводом для вызова скорой может быть потеря чувствительности определенных участков тела. «Это может быть потеря чувствительности определенных участков тела, нарушение движения, нарушение асимметрии лица: человек не может улыбнуться или при вытаскивании языка, язык отклоняется. Также если человек задыхается или чувствует резкое выраженное головокружение. Поводом служат и резкие боли вместе с желтушностью кожных покровов», — подытожил Крючков. Начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. В этом году день выпал на 10 сентября. Инициаторами его проведения выступили национальные организации Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потеря сознания, головокружение, высокая температура в течение долгого времени, судороги, сильная боль в области сердца или живота, нарушение асимметрии лица, нехватка воздуха, а также изменения цвета кожи являются симптомами, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «При любых тяжелых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь. Например, потеря сознания, высокая температура, которая не сбивается в течении долгого времени, когда сознание притупляется. Если у человека неконтролируемые судороги, если человек чувствует сильную боль в области сердца или в области живота. Помимо этого, резкая слабость, побледнение кожных покровов, или их посинение. Особенно в носогубном треугольнике. Это может свидетельствовать о возникающей гипоксии», — пояснил Николай Крючков. Также по словам иммунолога поводом для вызова скорой может быть потеря чувствительности определенных участков тела. «Это может быть потеря чувствительности определенных участков тела, нарушение движения, нарушение асимметрии лица: человек не может улыбнуться или при вытаскивании языка, язык отклоняется. Также если человек задыхается или чувствует резкое выраженное головокружение. Поводом служат и резкие боли вместе с желтушностью кожных покровов», — подытожил Крючков. Начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. В этом году день выпал на 10 сентября. Инициаторами его проведения выступили национальные организации Международного Красного Креста и Красного Полумесяца.