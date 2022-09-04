В Челябинске выставили на продажу развалины спортбазы за 25 млн рублей

В Челябинске за 25 млн рублей продают разрушенную спортбазу

05 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Объявление вывешено прямо на разрушенном фасаде Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU В городскому бору Челябинска продается здание разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса за 25 млн рублей. Площадь земельного участка составляет 32 сотки, сообщил URA.RU продавец. Объявление вывешено прямо на разрушенном фасаде объекта. «Два здания и 32 сотки земли продаются за 25 млн рублей. На участке можно возводить и реконструировать здания только для спортивно-оздоровительных целей. Все коммуникации к объекту проведены», — сообщил URA.RU продавец. По его словам, здание, расположенное на улице Лесопарковой 2-б, компания ООО «Теремок» приобрела 12 лет назад. На момент покупки участок находился в аренде у города на десять лет, недавно этот срок продлили еще на 20 лет. Сейчас стоимость аренды участка составляет 100 тысяч рублей в год. По словам продавца, на участке никаких работ с момента покупки не производилось. За это время недострой превратился в настоящие развалины и стал опасен для горожан. Сам объект находится недалеко от «обкомовской тропы», популярной среди горожан пешеходной дороги через бор. Согласно сервису «СБИС», здание находится в собственности у бизнес-леди Любови Тишкиной, связанной с компаниями ИП «Теремок» (компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью) и ООО «Белстрой» (фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом).

В городскому бору Челябинска продается здание разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса за 25 млн рублей. Площадь земельного участка составляет 32 сотки, сообщил URA.RU продавец. Объявление вывешено прямо на разрушенном фасаде объекта. «Два здания и 32 сотки земли продаются за 25 млн рублей. На участке можно возводить и реконструировать здания только для спортивно-оздоровительных целей. Все коммуникации к объекту проведены», — сообщил URA.RU продавец. По его словам, здание, расположенное на улице Лесопарковой 2-б, компания ООО «Теремок» приобрела 12 лет назад. На момент покупки участок находился в аренде у города на десять лет, недавно этот срок продлили еще на 20 лет. Сейчас стоимость аренды участка составляет 100 тысяч рублей в год. По словам продавца, на участке никаких работ с момента покупки не производилось. За это время недострой превратился в настоящие развалины и стал опасен для горожан. Сам объект находится недалеко от «обкомовской тропы», популярной среди горожан пешеходной дороги через бор. Согласно сервису «СБИС», здание находится в собственности у бизнес-леди Любови Тишкиной, связанной с компаниями ИП «Теремок» (компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью) и ООО «Белстрой» (фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом).