В Курганской области всю неделю будут идти дожди

В Курганской области всю неделю до 11 сентября будут идти дожди

05 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Всю неделю дожди будут идти в Кургане и шести других муниципалитетах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Понедельник 5 сентября — суббота 10 сентября: облачно, небольшой дождь. Воскресенье 11 сентября: облачно дождь», — указано на сайте в прогнозе погоды, связанным с Курганом. Также, по данным Гидрометцентра, каждый день на этой неделе дожди будут идти в Звериногооловском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Половинском и Целинном муниципальных округах. В остальных муниципалитетах региона дожди будут идти на этой неделе несколько дней. По данным областного ЦГМС, до 8 сентября в регионе максимальная температура воздуха может подняться до +18 градусов. Ночью 8 сентября температура воздуха может опуститься до +2 градусов.

В Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Понедельник 5 сентября — суббота 10 сентября: облачно, небольшой дождь. Воскресенье 11 сентября: облачно дождь», — указано на сайте в прогнозе погоды, связанным с Курганом. Также, по данным Гидрометцентра, каждый день на этой неделе дожди будут идти в Звериногооловском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Половинском и Целинном муниципальных округах. В остальных муниципалитетах региона дожди будут идти на этой неделе несколько дней. По данным областного ЦГМС, до 8 сентября в регионе максимальная температура воздуха может подняться до +18 градусов. Ночью 8 сентября температура воздуха может опуститься до +2 градусов.