04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Курганской области всю неделю будут идти дожди

В Курганской области всю неделю до 11 сентября будут идти дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , зонты, турникеты, зрители, дождь, погода, дождь в городе
Всю неделю дожди будут идти в Кургане и шести других муниципалитетах региона Фото:

В Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Понедельник 5 сентября — суббота 10 сентября: облачно, небольшой дождь. Воскресенье 11 сентября: облачно дождь», — указано на сайте в прогнозе погоды, связанным с Курганом.

Также, по данным Гидрометцентра, каждый день на этой неделе дожди будут идти в Звериногооловском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Половинском и Целинном муниципальных округах. В остальных муниципалитетах региона дожди будут идти на этой неделе несколько дней.

По данным областного ЦГМС, до 8 сентября в регионе максимальная температура воздуха может подняться до +18 градусов. Ночью 8 сентября температура воздуха может опуститься до +2 градусов.

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В Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Понедельник 5 сентября — суббота 10 сентября: облачно, небольшой дождь. Воскресенье 11 сентября: облачно дождь», — указано на сайте в прогнозе погоды, связанным с Курганом. Также, по данным Гидрометцентра, каждый день на этой неделе дожди будут идти в Звериногооловском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Половинском и Целинном муниципальных округах. В остальных муниципалитетах региона дожди будут идти на этой неделе несколько дней. По данным областного ЦГМС, до 8 сентября в регионе максимальная температура воздуха может подняться до +18 градусов. Ночью 8 сентября температура воздуха может опуститься до +2 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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