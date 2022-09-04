В Курганской области всю неделю будут идти дожди

В Курганской области до 11 сентября будут идти дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Понедельник 5 сентября — суббота 10 сентября: облачно, небольшой дождь. Воскресенье 11 сентября: облачно дождь», — указано на сайте в прогнозе погоды, связанным с Курганом.
Также, по данным Гидрометцентра, каждый день на этой неделе дожди будут идти в Звериногооловском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Половинском и Целинном муниципальных округах. В остальных муниципалитетах региона дожди будут идти на этой неделе несколько дней.
По данным областного ЦГМС, до 8 сентября в регионе максимальная температура воздуха может подняться до +18 градусов. Ночью 8 сентября температура воздуха может опуститься до +2 градусов.
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