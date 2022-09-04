В школах Екатеринбурга появился новый урок, уникальный для всей России

Мэрия Екатеринбурга ввела в школьную программу урок по основам строительства (по словам организаторов, в России такой практики нет), как и анонсировало URA.RU. Как объяснил глава города Алексей Орлов, цель проекта — помочь местным компаниям преодолеть кадровый голод.
На старте в программе участвуют 30 старшеклассников из языковой гимназии №2. По понедельникам в институте строительства УрФУ для них будут проводить пары. Также планируются выезды на объекты.
Во вступительном слове Орлов посетовал, что, недавно общаясь с выпускниками, выяснил, что почти никто из них не собирается учиться на строителя. «Я очень надеюсь, что ребята, которые выбрали подобный формат обучения, поймут, какую профессию они хотят получить в вузах. И мы, конечно, хотим, чтобы это были строительные специальности. <…> Прекрасно, что инициатива создания подобных классов была поддержана руководством УрФУ. Здесь и теоретические занятия, а также выезды на строительные площадки», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.
Идеологом проекта выступил профильный вице-мэр Рустам Галямов. В качестве спонсоров он привлек местную «Гильдию строителей», куда входят крупнейшие девелоперы.
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