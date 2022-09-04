В школах Екатеринбурга появился новый урок, уникальный для всей России

В школах Екатеринбурга ввели новый урок по строительству

05 сентября 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Первое занятие для школьников открыл мэр Алексей Орлов Фото: URA.RU Мэрия Екатеринбурга ввела в школьную программу урок по основам строительства (по словам организаторов, в России такой практики нет), как и анонсировало URA.RU. Как объяснил глава города Алексей Орлов, цель проекта — помочь местным компаниям преодолеть кадровый голод. На старте в программе участвуют 30 старшеклассников из языковой гимназии №2. По понедельникам в институте строительства УрФУ для них будут проводить пары. Также планируются выезды на объекты. Во вступительном слове Орлов посетовал, что, недавно общаясь с выпускниками, выяснил, что почти никто из них не собирается учиться на строителя. «Я очень надеюсь, что ребята, которые выбрали подобный формат обучения, поймут, какую профессию они хотят получить в вузах. И мы, конечно, хотим, чтобы это были строительные специальности. <…> Прекрасно, что инициатива создания подобных классов была поддержана руководством УрФУ. Здесь и теоретические занятия, а также выезды на строительные площадки», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Идеологом проекта выступил профильный вице-мэр Рустам Галямов. В качестве спонсоров он привлек местную «Гильдию строителей», куда входят крупнейшие девелоперы.

Мэрия Екатеринбурга ввела в школьную программу урок по основам строительства (по словам организаторов, в России такой практики нет), как и анонсировало URA.RU. Как объяснил глава города Алексей Орлов, цель проекта — помочь местным компаниям преодолеть кадровый голод. На старте в программе участвуют 30 старшеклассников из языковой гимназии №2. По понедельникам в институте строительства УрФУ для них будут проводить пары. Также планируются выезды на объекты. Во вступительном слове Орлов посетовал, что, недавно общаясь с выпускниками, выяснил, что почти никто из них не собирается учиться на строителя. «Я очень надеюсь, что ребята, которые выбрали подобный формат обучения, поймут, какую профессию они хотят получить в вузах. И мы, конечно, хотим, чтобы это были строительные специальности. <…> Прекрасно, что инициатива создания подобных классов была поддержана руководством УрФУ. Здесь и теоретические занятия, а также выезды на строительные площадки», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Идеологом проекта выступил профильный вице-мэр Рустам Галямов. В качестве спонсоров он привлек местную «Гильдию строителей», куда входят крупнейшие девелоперы.