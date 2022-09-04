04 сентября 2022

Подростка, изрезавшего девочку под Екатеринбургом, отправили за решетку

Подростка, напавшего на девочку в поселке под Екатеринбургом, отправили под стражу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк
Подросток пробудет под стражей до 1 ноября Фото:

Подросток, напавший с ножом на девочку в поселке Исток (Свердловская область), помещен под стражу до 1 ноября. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу до 1 ноября 2022 года включительно», — сообщил Шульга. Он отметил, что следователи допросили свидетелей и собирают доказательства вины подростка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация о нападении подростка на девочку появились днем 2 сентября. Район, где произошел инцидент, оцепили силовики, после чего нападавшего удалось поймать. Им оказался школьник из Березовского.

Мать подростка заявила о буллинге в школе и допустила, что причины поведения подростка можно объяснить насмешками со стороны сверстников. Школьницу госпитализировали, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Подросток, напавший с ножом на девочку в поселке Исток (Свердловская область), помещен под стражу до 1 ноября. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу до 1 ноября 2022 года включительно», — сообщил Шульга. Он отметил, что следователи допросили свидетелей и собирают доказательства вины подростка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что информация о нападении подростка на девочку появились днем 2 сентября. Район, где произошел инцидент, оцепили силовики, после чего нападавшего удалось поймать. Им оказался школьник из Березовского. Мать подростка заявила о буллинге в школе и допустила, что причины поведения подростка можно объяснить насмешками со стороны сверстников. Школьницу госпитализировали, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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