Мэр Екатеринбурга заявил, что мечтает о 18 станциях метро

Мэр Екатеринбурга Орлов заявил, что мечтает о 18 станциях метро

05 сентября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Сейчас в Екатеринбурге только девять станций метро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что мечтает о 18 станциях метро в городе и в целом тема «его не отпускает». Реплика прозвучала во время общения мэра со школьниками, передает корреспондент URA.RU. «Я сам очень бы хотел, чтобы у нас было хотя бы 18 станций, — сказал Орлов, отвечая на один из вопросов. — Понимание, если [федеральное] правительство нас поддержит, как пойдет вторая ветка, есть. Но нужно думать альтернативу — это наземное метро с удобными пересадочными пунктами. <…> Но лично меня тема второй ветки метро все равно не отпускает». Как писало URA.RU, в июле на полях «Иннопрома» Орлов говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Сейчас она включает девять станций. В феврале и в марте 2022-го агентство со ссылкой на источники рассказывало, что власти Екатеринбурга впервые за долгое время вернулись к предметному обсуждению строительства второй ветки метро. Горадминистрация уже обсудила с «Мосинжпроектом» создание единого оператора возможного строительства и механизмы получения федеральных средств.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что мечтает о 18 станциях метро в городе и в целом тема «его не отпускает». Реплика прозвучала во время общения мэра со школьниками, передает корреспондент URA.RU. «Я сам очень бы хотел, чтобы у нас было хотя бы 18 станций, — сказал Орлов, отвечая на один из вопросов. — Понимание, если [федеральное] правительство нас поддержит, как пойдет вторая ветка, есть. Но нужно думать альтернативу — это наземное метро с удобными пересадочными пунктами. <…> Но лично меня тема второй ветки метро все равно не отпускает». Как писало URA.RU, в июле на полях «Иннопрома» Орлов говорил о возможном строительстве одной новой станции в пределах уже существующей ветки. Сейчас она включает девять станций. В феврале и в марте 2022-го агентство со ссылкой на источники рассказывало, что власти Екатеринбурга впервые за долгое время вернулись к предметному обсуждению строительства второй ветки метро. Горадминистрация уже обсудила с «Мосинжпроектом» создание единого оператора возможного строительства и механизмы получения федеральных средств.