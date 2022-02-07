Мэрия Екатеринбурга нашла в Москве лоббиста второй ветки метро

Он близок к вице-премьеру РФ, принимающему решения

08 февраля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Ранее строительство метро в Екатеринбурге связывали лишь с крупными международными событиями, сейчас же чиновники применяют другу тактику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга впервые за долгое время предметно обсуждает строительство второй ветки метро. Городские чиновники заручились поддержкой компании «Мосинжпроект» (учредитель — правительство Москвы), прокладывающей подземку в столице, в лоббировании мегапроекта на федеральном уровне. Впереди — очередной раунд переговоров, по итогам которого может появиться оператор стройки. Более того, хоть и осторожно, чиновники называют новые сроки. Первая ветка метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988 году. После этого город еще как минимум пять раз заказывал проект новой линии. Основное условие, которое обозначают муниципальные и региональные власти — наличие федерального финансирования. Сейчас в Екатеринбурге девять станций метро, последняя появилась в предыдущем десятилетии Фото: Анна Майорова © URA.RU Сначала его ждали к чемпионату мира-2018, потом — к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году и ЭКСПО-2025, не дождались, но разговоры о мечте не останавливали. Хотя со сменой власти в городе в декабре 2020-го и назначением в мэрию Алексея Орлова подход изменился. Он сделал ставку на другое — развитие скоростной электрички (ее называют «наземным метро»). А зам Орлова по строительству Рустам Галямов, по данным URA.RU, весной 2021-го забрал у «Уралгипротранса» 160 миллионов рублей, которые институт должен был потратить на предпроектные и проектно-изыскательские работы. «Он посмотрел, что изыскания проводятся раз в три года, потом эти документы устаревают и их откладывают в ящик, чтобы получить деньги на новые изыскания. И разговор был примерно такой: „Стоп. Мы видим деньги на стройку метро? Не видим. А на проектирование видим? Тоже нет. Тогда зачем тратить на то, что потом уйдет в корзину?“ И перевел эти 160 млн на строительство 120-го лицея», — передает собеседник, близкий к горадминистрации. Из выступлений Алексея Орлова (справа) следовало, что власти постепенно забывают про вторую ветку метро. Но это не так, говорит источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В октябре 2021-го на полях форума 100+ TechnoBuild мэрия заключила с «Мосинжпроектом» рамочное соглашение «о взаимодействии и сотрудничестве в сфере комплексного развития». Тогда предполагалось, что в первую очередь это касается электрички: «Мосинжпроект» подготовит свои предложения, как сделать транспорт удобным, а дальше мэрия сама. Но истинный замысел, вероятно, был тоньше — «Мосинжпроект» выбрали неспроста. Начиная с 2010-х годов, когда заместителем мэра Москвы по строительству стал Марат Хуснуллин (сейчас он профильный вице-премьер РФ), «Мосинжпроект» поднялся до статуса не только генподрядчика на строительстве новых станций в Москве, но и одного из ведущих инжиниринговых центров Европы. «Хуснуллин до сих пор следит за развитием предприятия, прислушивается к его предложениям», — объяснил знакомый с ситуацией собеседник. Новость по теме Куйвашев раскрыл условие, от которого зависит строительство метро И в докладе «Мосинжпроекта», поступившем в мэрию Екатеринбурга в январе (есть в распоряжении URA.RU), строительство метро указано как один из путей решения проблем с улично-дорожной сетью. А в начале февраля вице-мэр Галямов отправился на переговоры с руководством компании. «Условились, что „Мосинжпроект“ поможет в получении федерального финансирования — в том числе на уровне Хуснуллина», — поделился другой источник — участвовавший в утреннем совещании с Галямовым 7 февраля. По словам третьего инсайдера, погруженного в вопрос, горадминистрация уже обсуждает с «Мосинжпроектом» создание единого оператора возможного строительства второй ветки метро. «Пока идет речь о том, чтобы на базе какого-нибудь муниципального учреждения — например, „Центра подготовки разрешительной документации для строительства“ — появилась АНО, куда вошли бы и мэрия, и „Мосинжпроект“. И эта структура целенаправленно готовила бы необходимую документацию, обоснования, защищала проект на федеральном уровне и в случае получения денег выступала заказчиком», — описал механизм собеседник. Екатеринбургские чиновники надеются, что «Мосинжпроект» убедит Марата Хуснуллина выделить деньги на метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU В разговоре с корреспондентом сам Галямов не подтвердил и не опроверг информацию, предложив опираться на релиз, размещенный на сайте «Мосинжпроекта» 8 февраля. Там говорится лишь, что чиновник «рассказал, что совместно с „Мосинжпроектом“ будет прорабатываться вопрос о необходимости и экономической обоснованности строительства в столице Урала второй ветки метро». Не стал он комментировать и содержание других встреч в столице, посвященных этой теме. По данным URA.RU, с кем-то из Минстроя РФ Галямов обсудил предоставление инфраструктурного кредита в 2025—2026 годах. Деньги, по слухам, будут распределять в конце 2022-го. «При благоприятном сценарии на стройку можно было бы выйти уже через три-четыре года», — анонсировал один из источников. В последний раз сроки озвучивал экс-мэр Александр Высокинский. В январе 2020-го он говорил, что первый котлован может появиться в 2022-м. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Мэрия Екатеринбурга впервые за долгое время предметно обсуждает строительство второй ветки метро. Городские чиновники заручились поддержкой компании «Мосинжпроект» (учредитель — правительство Москвы), прокладывающей подземку в столице, в лоббировании мегапроекта на федеральном уровне. Впереди — очередной раунд переговоров, по итогам которого может появиться оператор стройки. Более того, хоть и осторожно, чиновники называют новые сроки. Первая ветка метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988 году. После этого город еще как минимум пять раз заказывал проект новой линии. Основное условие, которое обозначают муниципальные и региональные власти — наличие федерального финансирования. Сначала его ждали к чемпионату мира-2018, потом — к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году и ЭКСПО-2025, не дождались, но разговоры о мечте не останавливали. Хотя со сменой власти в городе в декабре 2020-го и назначением в мэрию Алексея Орлова подход изменился. Он сделал ставку на другое — развитие скоростной электрички (ее называют «наземным метро»). А зам Орлова по строительству Рустам Галямов, по данным URA.RU, весной 2021-го забрал у «Уралгипротранса» 160 миллионов рублей, которые институт должен был потратить на предпроектные и проектно-изыскательские работы. «Он посмотрел, что изыскания проводятся раз в три года, потом эти документы устаревают и их откладывают в ящик, чтобы получить деньги на новые изыскания. И разговор был примерно такой: „Стоп. Мы видим деньги на стройку метро? Не видим. А на проектирование видим? Тоже нет. Тогда зачем тратить на то, что потом уйдет в корзину?“ И перевел эти 160 млн на строительство 120-го лицея», — передает собеседник, близкий к горадминистрации. В октябре 2021-го на полях форума 100+ TechnoBuild мэрия заключила с «Мосинжпроектом» рамочное соглашение «о взаимодействии и сотрудничестве в сфере комплексного развития». Тогда предполагалось, что в первую очередь это касается электрички: «Мосинжпроект» подготовит свои предложения, как сделать транспорт удобным, а дальше мэрия сама. Но истинный замысел, вероятно, был тоньше — «Мосинжпроект» выбрали неспроста. Начиная с 2010-х годов, когда заместителем мэра Москвы по строительству стал Марат Хуснуллин (сейчас он профильный вице-премьер РФ), «Мосинжпроект» поднялся до статуса не только генподрядчика на строительстве новых станций в Москве, но и одного из ведущих инжиниринговых центров Европы. «Хуснуллин до сих пор следит за развитием предприятия, прислушивается к его предложениям», — объяснил знакомый с ситуацией собеседник. И в докладе «Мосинжпроекта», поступившем в мэрию Екатеринбурга в январе (есть в распоряжении URA.RU), строительство метро указано как один из путей решения проблем с улично-дорожной сетью. А в начале февраля вице-мэр Галямов отправился на переговоры с руководством компании. «Условились, что „Мосинжпроект“ поможет в получении федерального финансирования — в том числе на уровне Хуснуллина», — поделился другой источник — участвовавший в утреннем совещании с Галямовым 7 февраля. По словам третьего инсайдера, погруженного в вопрос, горадминистрация уже обсуждает с «Мосинжпроектом» создание единого оператора возможного строительства второй ветки метро. «Пока идет речь о том, чтобы на базе какого-нибудь муниципального учреждения — например, „Центра подготовки разрешительной документации для строительства“ — появилась АНО, куда вошли бы и мэрия, и „Мосинжпроект“. И эта структура целенаправленно готовила бы необходимую документацию, обоснования, защищала проект на федеральном уровне и в случае получения денег выступала заказчиком», — описал механизм собеседник. В разговоре с корреспондентом сам Галямов не подтвердил и не опроверг информацию, предложив опираться на релиз, размещенный на сайте «Мосинжпроекта» 8 февраля. Там говорится лишь, что чиновник «рассказал, что совместно с „Мосинжпроектом“ будет прорабатываться вопрос о необходимости и экономической обоснованности строительства в столице Урала второй ветки метро». Не стал он комментировать и содержание других встреч в столице, посвященных этой теме. По данным URA.RU, с кем-то из Минстроя РФ Галямов обсудил предоставление инфраструктурного кредита в 2025—2026 годах. Деньги, по слухам, будут распределять в конце 2022-го. «При благоприятном сценарии на стройку можно было бы выйти уже через три-четыре года», — анонсировал один из источников. В последний раз сроки озвучивал экс-мэр Александр Высокинский. В январе 2020-го он говорил, что первый котлован может появиться в 2022-м.