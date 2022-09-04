04 сентября 2022

В Тюмени мужчине не дали прыгнуть с моста

В Тюмени горожане не дали мужчине прыгнуть с Пермяковского моста
© Служба новостей «URA.RU»
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К приезду спасателей мужчины на мосту уже не было Фото:

В Тюмени мужчине не дали прыгнуть с Пермяковского моста. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Вызов поступал, сотрудники на место происшествия выезжали. На момент прибытия к мосту по улице Пермякова спецтехники, мужчины на нем уже не было», — передает пресс-служба ведомства.

О вызове агентству также рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил в 12:27, по прибытии бригада скорой медицинской помощи не обнаружила на месте пациента», — рассказали в департаменте. Как стало известно URA.RU, мужчину с моста сняли очевидцы происходящего. Никто не пострадал.

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В Тюмени мужчине не дали прыгнуть с Пермяковского моста. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Вызов поступал, сотрудники на место происшествия выезжали. На момент прибытия к мосту по улице Пермякова спецтехники, мужчины на нем уже не было», — передает пресс-служба ведомства. О вызове агентству также рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил в 12:27, по прибытии бригада скорой медицинской помощи не обнаружила на месте пациента», — рассказали в департаменте. Как стало известно URA.RU, мужчину с моста сняли очевидцы происходящего. Никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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