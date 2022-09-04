Жители Лангепаса добились от властей благоустройства пляжа

Жители Лангепаса (ХМАО) добились от властей благоустройства городского пляжа. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства строительства РФ.
«В 2021 году на всероссийском онлайн-голосовании большее количество голосов было отдано за благоустройство территории городского пляжа Лангепаса в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Работы проводились на территории в 19 896 квадратных метров. На примере такого проекта мы видим, как растет заинтересованность российских граждан в вопросах благоустройства, и понимаем — на какие территории прежде всего необходимо обратить внимание», — цитирует министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина пресс-служба Минстроя России.
При благоустройстве городского пляжа Лангепаса смонтировали сценический комплекс, обустроили деревянные тротуары, установили спортивные комплексы для детей и взрослых, качели, трибуны и волейбольные стойки, футбольные ворота, опоры наружного освещения и видеокамеры. На благоустройство из федерального бюджета выделили 4,6 млн рублей, из регионального — 7,3 млн рублей, а из местного — 1,3 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.
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