04 сентября 2022
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02 сентября 2022

Жители Лангепаса добились от властей благоустройства пляжа

Жители Лангепаса добились от федеральных властей благоустройства местного пляжа
© Служба новостей «URA.RU»
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О благоустройстве пляжа в Лангепасе сообщило федеральное министерство Фото:

Жители Лангепаса (ХМАО) добились от властей благоустройства городского пляжа. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства строительства РФ.

«В 2021 году на всероссийском онлайн-голосовании большее количество голосов было отдано за благоустройство территории городского пляжа Лангепаса в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Работы проводились на территории в 19 896 квадратных метров. На примере такого проекта мы видим, как растет заинтересованность российских граждан в вопросах благоустройства, и понимаем — на какие территории прежде всего необходимо обратить внимание», — цитирует министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина пресс-служба Минстроя России.

При благоустройстве городского пляжа Лангепаса смонтировали сценический комплекс, обустроили деревянные тротуары, установили спортивные комплексы для детей и взрослых, качели, трибуны и волейбольные стойки, футбольные ворота, опоры наружного освещения и видеокамеры. На благоустройство из федерального бюджета выделили 4,6 млн рублей, из регионального — 7,3 млн рублей, а из местного — 1,3 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.

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Жители Лангепаса (ХМАО) добились от властей благоустройства городского пляжа. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства строительства РФ. «В 2021 году на всероссийском онлайн-голосовании большее количество голосов было отдано за благоустройство территории городского пляжа Лангепаса в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Работы проводились на территории в 19 896 квадратных метров. На примере такого проекта мы видим, как растет заинтересованность российских граждан в вопросах благоустройства, и понимаем — на какие территории прежде всего необходимо обратить внимание», — цитирует министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина пресс-служба Минстроя России. При благоустройстве городского пляжа Лангепаса смонтировали сценический комплекс, обустроили деревянные тротуары, установили спортивные комплексы для детей и взрослых, качели, трибуны и волейбольные стойки, футбольные ворота, опоры наружного освещения и видеокамеры. На благоустройство из федерального бюджета выделили 4,6 млн рублей, из регионального — 7,3 млн рублей, а из местного — 1,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.
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