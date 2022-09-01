В ХМАО вновь сорвали сроки реконструкции скандальной школы

В Лангепасе вновь сорвали сроки реконструкции гимназии №6

02 сентября 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Школу отремонтировали, но учить детей в ней не могут из-за недочетов в проектных документах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания скандальной реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учеников. «Предварительно перенесли сроки до 30 марта 2023 года, потому что проектная документация не готова. Мы уже не чаем надежд, что и в марте сдадут школу. Ходили на встречу в администрацию, вот так они нас удивили. Сейчас там будут проводить исследования, вносить в документы изменения», — рассказала корреспонденту URA.RU мама ученика гимназии №6 Елена Базилевич. До этого момента власти обещали сдать школу до конца года. Изначально же реконструкцию гимназии начали в 2019 году. С того момента у объекта сменилось несколько подрядчиков. В мэрии Лангепаса подтвердили перенос сроков, однако, чиновники утверждают, что окончательное завершение работ будет зависеть от того, насколько быстро будут внесены изменения в проектные документы. «Согласно дорожной карте [завершение работ] до 30 марта. На сегодняшний день утверждать, что сдадим или не сдадим до нового года я не могу, потому что работает проектный институт», — прокомментировал корреспонденту агентства вице-мэр Мечислав Бучинский, который курирует реконструкцию школы. Ранее URA.RU рассказывало, что в скандал со срывом ремонта гимназии вмешалась Генпрокуратура. Родители учеников пожаловались в ведомство на затянувшуюся реконструкцию. После этого прокуратура назначила проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания скандальной реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учеников. «Предварительно перенесли сроки до 30 марта 2023 года, потому что проектная документация не готова. Мы уже не чаем надежд, что и в марте сдадут школу. Ходили на встречу в администрацию, вот так они нас удивили. Сейчас там будут проводить исследования, вносить в документы изменения», — рассказала корреспонденту URA.RU мама ученика гимназии №6 Елена Базилевич. До этого момента власти обещали сдать школу до конца года. Изначально же реконструкцию гимназии начали в 2019 году. С того момента у объекта сменилось несколько подрядчиков. В мэрии Лангепаса подтвердили перенос сроков, однако, чиновники утверждают, что окончательное завершение работ будет зависеть от того, насколько быстро будут внесены изменения в проектные документы. «Согласно дорожной карте [завершение работ] до 30 марта. На сегодняшний день утверждать, что сдадим или не сдадим до нового года я не могу, потому что работает проектный институт», — прокомментировал корреспонденту агентства вице-мэр Мечислав Бучинский, который курирует реконструкцию школы. Ранее URA.RU рассказывало, что в скандал со срывом ремонта гимназии вмешалась Генпрокуратура. Родители учеников пожаловались в ведомство на затянувшуюся реконструкцию. После этого прокуратура назначила проверку.