Глава ЯНАО рассказал, когда в Салехарде построят новый аэропорт

Реконструкция аэропорта в Салехарде начнется в 2023 году

Аэропорт Салехарда размещается в 7 км от города Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о сроках реконструкции аэропорта в Салехарде. Строительство воздушного пространства пройдет по новоуренгойскому сценарию. Об этом губернатор ЯНАО сообщил на полях ВЭФ.

«Мы приняли решение идти по той же схеме, что и в Новом Уренгое, это будет концессия. В Салехарде аэропорт поменьше в плане пассажиропотока, но все равно экономически интересный и привлекательный. Я думаю, в начале 2023 года объявим конкурс и во втором полугодии подведем его итоги. Соответственно, 2023—2024 годы — это проектирование, далее реконструкция, и 2027-2028 — в зависимости от того, какой объем работ определим с точки зрения инженерного развития аэропорта, — запуск проекта», — приводит слова губернатора ЯНАО ТАСС.

Также глава округа добавил, что вне зависимости от результатов конкурса власти региона в любом случае будут закладывать средства на модернизацию авиаузла. На данный момент аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы.