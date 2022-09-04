Замгубернатора Тюменской области ушла в отставку

Замгубернатора Тюменской области Елена Еремеева ушла в отставку

Елена Еремеева ушла в отставку по собственному желанию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Замгубернатора Тюменской области Елена Еремеева ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Заместитель губернатора — начальник Главного правового управления правительства Тюменской области Елена Еремеева освобождена от занимаемой должности по собственному желанию 5 сентября», — рассказали в инфоцентре. О том, кто заменит Еремееву на посту, пока не сообщается.

Ереемева является супругой бывшего председателя гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева. 24 июня 2018 года экс-спикер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В аварии погибли водитель и пассажир второй машины. Еремеев признал вину и выплатил родственникам жертв аварии около 3 млн рублей. Изначально суд принял это во внимание и прекратил уголовное дело, назначив виновнику штраф в размере 160 тысяч рублей. Но возмущение общественности привело к повторному процессу, по итогам которого Еремеев был приговорен к трем годам условно.