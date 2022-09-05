Путин наградил заместителя свердловского губернатора

Президент РФ Путин наградил медалью замгубернатора Свердловской области Швиндта

05 сентября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил двух свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил замгубернатора Свердловской области по строительству Сергея Швиндта медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награждается замгубернатора Свердловской области по строительству Сергей Швиндт», — сказано в документе. Также за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу президент наградил сотрудника Роспотребнадзора. Награду получила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская. Ранее сообщалось, что Путин удостоил почетных званий жителей Свердловской области. Среди тех, чьи заслуги отмечены на федеральном уровне, профессоры Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.

Президент России Владимир Путин наградил замгубернатора Свердловской области по строительству Сергея Швиндта медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награждается замгубернатора Свердловской области по строительству Сергей Швиндт», — сказано в документе. Также за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу президент наградил сотрудника Роспотребнадзора. Награду получила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская. Ранее сообщалось, что Путин удостоил почетных званий жителей Свердловской области. Среди тех, чьи заслуги отмечены на федеральном уровне, профессоры Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), госслужащая и директор сельхозпредприятия.