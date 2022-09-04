Путин наградил семью из ЯНАО за хорошее воспитание детей

05 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Семью из ЯНАО наградили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: Анатолия Зинченко и Марину Зинченко», — сказано в документе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил учителей из Ноябрьска (ЯНАО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Госнаграды получили преподаватель средней общеобразовательной школы №8 Олег Жеребчевский и учитель средней общеобразовательной школы №7 Тамара Тихомирова.

Семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: Анатолия Зинченко и Марину Зинченко», — сказано в документе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил учителей из Ноябрьска (ЯНАО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Госнаграды получили преподаватель средней общеобразовательной школы №8 Олег Жеребчевский и учитель средней общеобразовательной школы №7 Тамара Тихомирова.