04 сентября 2022
03 сентября 2022

Путин наградил семью из ЯНАО за хорошее воспитание детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Семью из ЯНАО наградили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Фото:

Семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: Анатолия Зинченко и Марину Зинченко», — сказано в документе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил учителей из Ноябрьска (ЯНАО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Госнаграды получили преподаватель средней общеобразовательной школы №8 Олег Жеребчевский и учитель средней общеобразовательной школы №7 Тамара Тихомирова.

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Семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: Анатолия Зинченко и Марину Зинченко», — сказано в документе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил учителей из Ноябрьска (ЯНАО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Госнаграды получили преподаватель средней общеобразовательной школы №8 Олег Жеребчевский и учитель средней общеобразовательной школы №7 Тамара Тихомирова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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