Путин наградил семью из ЯНАО за хорошее воспитание детей

Семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: Анатолия Зинченко и Марину Зинченко», — сказано в документе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил учителей из Ноябрьска (ЯНАО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Госнаграды получили преподаватель средней общеобразовательной школы №8 Олег Жеребчевский и учитель средней общеобразовательной школы №7 Тамара Тихомирова.
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