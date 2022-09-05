Путин наградил пермского врача медалью

Владимир Путин наградил медалью врача из Перми
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России за особые заслуги. Пермского врача Анну Никитину глава государства наградил медалью «За спасение погибавших».
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в пояснении к награждению на сайте правительства. Анна Никитина работает заведующей здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница».
Ранее URA.RU писало о пермяках, которых Владимир Путин удостоил награды. Медали получили балетмейстер и химик из Пермского края.
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