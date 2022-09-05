Путин наградил пермского врача медалью

05 сентября 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил медалью врача из Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России за особые заслуги. Пермского врача Анну Никитину глава государства наградил медалью «За спасение погибавших». «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в пояснении к награждению на сайте правительства. Анна Никитина работает заведующей здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница». Ранее URA.RU писало о пермяках, которых Владимир Путин удостоил награды. Медали получили балетмейстер и химик из Пермского края.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России за особые заслуги. Пермского врача Анну Никитину глава государства наградил медалью «За спасение погибавших». «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в пояснении к награждению на сайте правительства. Анна Никитина работает заведующей здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница». Ранее URA.RU писало о пермяках, которых Владимир Путин удостоил награды. Медали получили балетмейстер и химик из Пермского края.