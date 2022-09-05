Путин наградил пермского врача медалью

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин наградил медалью врача из Перми Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России за особые заслуги. Пермского врача Анну Никитину глава государства наградил медалью «За спасение погибавших».

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в пояснении к награждению на сайте правительства. Анна Никитина работает заведующей здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница».

Ранее URA.RU писало о пермяках, которых Владимир Путин удостоил награды. Медали получили балетмейстер и химик из Пермского края.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России за особые заслуги. Пермского врача Анну Никитину глава государства наградил медалью «За спасение погибавших». «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в пояснении к награждению на сайте правительства. Анна Никитина работает заведующей здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница». Ранее URA.RU писало о пермяках, которых Владимир Путин удостоил награды. Медали получили балетмейстер и химик из Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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