Терапевт Романенко: для кого укус пчелы или осы смертельно опасен

07 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Люди с аллергическими реакциями на укусы пчел или ос должны иметь при себе специальные препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Укус пчелы или осы будет смертельно опасен для людей, которые уже имели острую аллергическую реакцию на атаку этих насекомых. Об этом URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко. «Любые укусы могут представлять опасность, особенно для тех людей, у которых есть сенсибилизация к яду пчелы или осы. У них уже один раз наблюдалась аллергическая реакция, соответственно, при повторном укусе это может привести не просто к тяжелым проявлениям аллергической реакции, например, отеку Квинке или анафилактическому шоку, а даже к летальному исходу», — заявила Татьяна Романенко. Как объяснила терапевт, такие люди должны иметь при себе защиту против атак этих летающих насекомых. «Можно использовать защитные маски, одежду, кремы. Если такая ситуация все-таки случилась, то им надо сразу принять противоаллергические препараты и незамедлительно обратиться к врачу. В идеале у этих людей должны быть препараты для оказания экстренной медицинской помощи, такие как противоаллергические препараты в инъекциях, гормональные препараты, адреналин», — добавила собеседница агентства. По словам Романенко, люди без аллергических реакций к укусам могут помочь себе самостоятельно. «Для остальных все будет зависеть от количества укусов. При одном укусе может быть только местная реакция, припухлость, зуд. Очень важно ограничить поступление биологически активных веществ, охладить место укуса, промыть рану. Что касается пчелы, то вытащить жало как можно быстрее. Иногда этого достаточно. Если это множественные укусы насекомых, или это маленький ребенок, или пожилой человек, то лучше обратиться к врачу, чтобы избежать крайне нежелательных последствий для организма», — подчеркнула специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Укус пчелы или осы будет смертельно опасен для людей, которые уже имели острую аллергическую реакцию на атаку этих насекомых. Об этом URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко. «Любые укусы могут представлять опасность, особенно для тех людей, у которых есть сенсибилизация к яду пчелы или осы. У них уже один раз наблюдалась аллергическая реакция, соответственно, при повторном укусе это может привести не просто к тяжелым проявлениям аллергической реакции, например, отеку Квинке или анафилактическому шоку, а даже к летальному исходу», — заявила Татьяна Романенко. Как объяснила терапевт, такие люди должны иметь при себе защиту против атак этих летающих насекомых. «Можно использовать защитные маски, одежду, кремы. Если такая ситуация все-таки случилась, то им надо сразу принять противоаллергические препараты и незамедлительно обратиться к врачу. В идеале у этих людей должны быть препараты для оказания экстренной медицинской помощи, такие как противоаллергические препараты в инъекциях, гормональные препараты, адреналин», — добавила собеседница агентства. По словам Романенко, люди без аллергических реакций к укусам могут помочь себе самостоятельно. «Для остальных все будет зависеть от количества укусов. При одном укусе может быть только местная реакция, припухлость, зуд. Очень важно ограничить поступление биологически активных веществ, охладить место укуса, промыть рану. Что касается пчелы, то вытащить жало как можно быстрее. Иногда этого достаточно. Если это множественные укусы насекомых, или это маленький ребенок, или пожилой человек, то лучше обратиться к врачу, чтобы избежать крайне нежелательных последствий для организма», — подчеркнула специалист.