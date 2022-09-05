Макрон потребовал вывести войска РФ с Запорожской АЭС

Эммануэль Макрон потребовал вывести российские войска с Запорожской АЭС

05 сентября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон поговорил с президентом Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо вывести войска с Запорожской атомной электростанции, тем самым обеспечив ее безопасность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они вернулись к ситуации на Запорожской электростанции и к миссии МАГАТЭ. Макрон напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и сохранности ядерных установок, что возможно только путем вывода российских войск», — сообщение находится на официальном сайте Елисейского дворца. 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности, пишет Life . Это было сделано, чтобы оценить, в частности, насколько пострадал объект из-за обстрелов с украинской стороны. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации. Зеленский выразил недовольство работой миссии: ему якобы обещали, что на станцию приедут украинские журналисты, однако этого не произошло, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стала война Украины и непризнанных республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик. Благодаря действиям российских войск под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР, а также вся территория ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России необходимо вывести войска с Запорожской атомной электростанции, тем самым обеспечив ее безопасность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они вернулись к ситуации на Запорожской электростанции и к миссии МАГАТЭ. Макрон напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и сохранности ядерных установок, что возможно только путем вывода российских войск», — сообщение находится на официальном сайте Елисейского дворца. 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности, пишет Life. Это было сделано, чтобы оценить, в частности, насколько пострадал объект из-за обстрелов с украинской стороны. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации. Зеленский выразил недовольство работой миссии: ему якобы обещали, что на станцию приедут украинские журналисты, однако этого не произошло, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стала война Украины и непризнанных республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик. Благодаря действиям российских войск под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР, а также вся территория ЛНР.