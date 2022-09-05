Макрон потребовал вывести войска РФ с Запорожской АЭС

Эммануэль Макрон потребовал вывести российские войска с Запорожской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Эммануэль Макрон поговорил с президентом Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России необходимо вывести войска с Запорожской атомной электростанции, тем самым обеспечив ее безопасность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они вернулись к ситуации на Запорожской электростанции и к миссии МАГАТЭ. Макрон напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и сохранности ядерных установок, что возможно только путем вывода российских войск», — сообщение находится на официальном сайте Елисейского дворца.

1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности, пишет Life. Это было сделано, чтобы оценить, в частности, насколько пострадал объект из-за обстрелов с украинской стороны. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации. Зеленский выразил недовольство работой миссии: ему якобы обещали, что на станцию приедут украинские журналисты, однако этого не произошло, пишет «Национальная служба новостей».

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стала война Украины и непризнанных республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик. Благодаря действиям российских войск под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР, а также вся территория ЛНР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
России необходимо вывести войска с Запорожской атомной электростанции, тем самым обеспечив ее безопасность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они вернулись к ситуации на Запорожской электростанции и к миссии МАГАТЭ. Макрон напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и сохранности ядерных установок, что возможно только путем вывода российских войск», — сообщение находится на официальном сайте Елисейского дворца. 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности, пишет Life. Это было сделано, чтобы оценить, в частности, насколько пострадал объект из-за обстрелов с украинской стороны. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации. Зеленский выразил недовольство работой миссии: ему якобы обещали, что на станцию приедут украинские журналисты, однако этого не произошло, пишет «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Причиной этого стала война Украины и непризнанных республик Донбасса. Зимой этого года обстрелы со стороны ВСУ участились, поэтому президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение помочь людям Донецкой и Луганской народных республик. Благодаря действиям российских войск под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР, а также вся территория ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...