«Новые люди»: врачам и учителям нужно платить не меньше 75 тысяч

«Новые люди» предлагают платить врачам и учителям не меньше 75 тысяч рублей

05 сентября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Инициативы кандидата в свердловские губернаторы Александра Демина поддержал Алексей Нечаев Фото: пресс-служба Госдумы РФ В России необходимо ввести единый минимальный размер федерального оклада для учителей и врачей в размере 75 тысяч рублей, заявил сегодня лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в Екатеринбурге. Реализацию этой инициативы «НЛ» предлагают начать со Свердловской области, где на пост губернатора сейчас баллотируется депутат Госдумы от партии Александр Демин. «Необходимо на федеральном уровне ввести единый минимальный размер оклада для педагогов и учителей, который бы составлял не менее 75 тысяч. При этом выплаты должны финансироваться из федерального бюджета. Региональные средства тогда можно будет потратить на иные важные для области цели. Появятся дополнительные ресурсы на развитие дорог, социальной инфраструктуры, благоустройство городов, поддержку местного бизнеса», — заявил Нечаев. Начать реализовывать эту инициативу «Новые люди» планируют именно в Свердловской области, особенно, если появится поддержка от нового избранного главы региона. «В области есть запрос на перемены, однако проблема в том, что многие ждут чего-то „сверху“. Необходимо самим действовать, реально усиливая страну. Наша главная цель — вовлечь людей в такую работу, а для этого нужны лидеры перемен, смотрящие в будущее. Именно таких политиков объединили „Новые люди“. Именно такой человек — Александр Демин», — сообщил Нечаева в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. Кандидат в свердловские губернаторы Александр Демин сообщил, что уже сейчас он начал реализовывать пункты своей предвыборной программы, не дожидаясь победы на выборах. По словам политика, в Госдуму РФ и федеральное правительство им внесены уже несколько важных инициатив, входящих в программу. Так, Демин предложил отдавать региональные госзаказы местным предпринимателям, распространить на наукоемкий и высокотехнологичный бизнес все льготы, предоставляемые IT-предприятиям, разрешить предпринимателям использовать мобильные приложения вместо кассовых аппаратов. Помимо этого, Демин считает необходимым ввести новые льготы на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития (с помощью механизма, похожего на «Пушкинскую карту»). Также Деминым направлен запрос в Генпрокуратуру РФ по поводу разблокировки соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; продукт компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — подобную инициативу он выдвинул в ходе общения с уральскими блогерами и предпринимателями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо ввести единый минимальный размер федерального оклада для учителей и врачей в размере 75 тысяч рублей, заявил сегодня лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в Екатеринбурге. Реализацию этой инициативы «НЛ» предлагают начать со Свердловской области, где на пост губернатора сейчас баллотируется депутат Госдумы от партии Александр Демин. «Необходимо на федеральном уровне ввести единый минимальный размер оклада для педагогов и учителей, который бы составлял не менее 75 тысяч. При этом выплаты должны финансироваться из федерального бюджета. Региональные средства тогда можно будет потратить на иные важные для области цели. Появятся дополнительные ресурсы на развитие дорог, социальной инфраструктуры, благоустройство городов, поддержку местного бизнеса», — заявил Нечаев. Начать реализовывать эту инициативу «Новые люди» планируют именно в Свердловской области, особенно, если появится поддержка от нового избранного главы региона. «В области есть запрос на перемены, однако проблема в том, что многие ждут чего-то „сверху“. Необходимо самим действовать, реально усиливая страну. Наша главная цель — вовлечь людей в такую работу, а для этого нужны лидеры перемен, смотрящие в будущее. Именно таких политиков объединили „Новые люди“. Именно такой человек — Александр Демин», — сообщил Нечаева в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. Кандидат в свердловские губернаторы Александр Демин сообщил, что уже сейчас он начал реализовывать пункты своей предвыборной программы, не дожидаясь победы на выборах. По словам политика, в Госдуму РФ и федеральное правительство им внесены уже несколько важных инициатив, входящих в программу. Так, Демин предложил отдавать региональные госзаказы местным предпринимателям, распространить на наукоемкий и высокотехнологичный бизнес все льготы, предоставляемые IT-предприятиям, разрешить предпринимателям использовать мобильные приложения вместо кассовых аппаратов. Помимо этого, Демин считает необходимым ввести новые льготы на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития (с помощью механизма, похожего на «Пушкинскую карту»). Также Деминым направлен запрос в Генпрокуратуру РФ по поводу разблокировки соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; продукт компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — подобную инициативу он выдвинул в ходе общения с уральскими блогерами и предпринимателями.