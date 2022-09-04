Лидер секты из ХМАО жалуется Генпрокурору РФ на начальника из СК

Лидер секты «Живых человеков» из Сургута жалуется Генпрокурору РФ на начальника следственного отдела города

05 сентября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Булгаков обвинил сотрудника СК в применении насилия к журналисту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель движения «Живых человеков» Антон Булгаков из Сургута, который позиционирует себя как журналист, написал заявление Генпрокурору РФ, в котором обвинил начальника следственного отдела в Сургуте Владимира Ермолаева в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия. О заявлении Булгаков сообщил в своем Telegram—канале. «Находясь в следственном отделе Сургута, Ермолаев Владимир Петрович сначала схватил, а после толкнул меня в руку пытаясь вытолкнуть из своего кабинета. В это время на мне было удостоверение журналиста. Считаю, что Владимир Ермолаев своими действиями превысил свои должностные полномочия и воспрепятствовал работе журналиста, применив к нему насилие», — пишет Булгаков. Как сообщил источник в силовом ведомстве, инцидент произошел во время личного прима граждан руководителем следственного отдела Сургута. Булгаков и соратники — около 10 человек зашли в кабинет Владимира Ермолаева и требовали принять их всех вместе. Их попросили выйти и записаться на прием, как положено. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что к ним уже поступило заявление от Булгакова. «Жалоба зарегистрирована. По данному факту будет проведена проверка. Все в общем порядке», — рассказали в ведомстве. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенны, физического и иного давления на него не оказывалось. Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами. В их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Самого же Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению окружного суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель движения «Живых человеков» Антон Булгаков из Сургута, который позиционирует себя как журналист, написал заявление Генпрокурору РФ, в котором обвинил начальника следственного отдела в Сургуте Владимира Ермолаева в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия. О заявлении Булгаков сообщил в своем Telegram—канале. «Находясь в следственном отделе Сургута, Ермолаев Владимир Петрович сначала схватил, а после толкнул меня в руку пытаясь вытолкнуть из своего кабинета. В это время на мне было удостоверение журналиста. Считаю, что Владимир Ермолаев своими действиями превысил свои должностные полномочия и воспрепятствовал работе журналиста, применив к нему насилие», — пишет Булгаков. Как сообщил источник в силовом ведомстве, инцидент произошел во время личного прима граждан руководителем следственного отдела Сургута. Булгаков и соратники — около 10 человек зашли в кабинет Владимира Ермолаева и требовали принять их всех вместе. Их попросили выйти и записаться на прием, как положено. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что к ним уже поступило заявление от Булгакова. «Жалоба зарегистрирована. По данному факту будет проведена проверка. Все в общем порядке», — рассказали в ведомстве. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенны, физического и иного давления на него не оказывалось. Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами. В их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Самого же Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению окружного суда.