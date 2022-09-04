Лидер секты из ХМАО жалуется Генпрокурору РФ на начальника из СК

Руководитель движения «Живых человеков» Антон Булгаков из Сургута, который позиционирует себя как журналист, написал заявление Генпрокурору РФ, в котором обвинил начальника следственного отдела в Сургуте Владимира Ермолаева в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия. О заявлении Булгаков сообщил в своем Telegram—канале.
«Находясь в следственном отделе Сургута, Ермолаев Владимир Петрович сначала схватил, а после толкнул меня в руку пытаясь вытолкнуть из своего кабинета. В это время на мне было удостоверение журналиста. Считаю, что Владимир Ермолаев своими действиями превысил свои должностные полномочия и воспрепятствовал работе журналиста, применив к нему насилие», — пишет Булгаков.
Как сообщил источник в силовом ведомстве, инцидент произошел во время личного прима граждан руководителем следственного отдела Сургута. Булгаков и соратники — около 10 человек зашли в кабинет Владимира Ермолаева и требовали принять их всех вместе. Их попросили выйти и записаться на прием, как положено. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что к ним уже поступило заявление от Булгакова. «Жалоба зарегистрирована. По данному факту будет проведена проверка. Все в общем порядке», — рассказали в ведомстве. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенны, физического и иного давления на него не оказывалось.
Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами. В их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Самого же Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению окружного суда.
Руководитель движения «Живых человеков» Антон Булгаков из Сургута, который позиционирует себя как журналист, написал заявление Генпрокурору РФ, в котором обвинил начальника следственного отдела в Сургуте Владимира Ермолаева в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия. О заявлении Булгаков сообщил в своем Telegram—канале. «Находясь в следственном отделе Сургута, Ермолаев Владимир Петрович сначала схватил, а после толкнул меня в руку пытаясь вытолкнуть из своего кабинета. В это время на мне было удостоверение журналиста. Считаю, что Владимир Ермолаев своими действиями превысил свои должностные полномочия и воспрепятствовал работе журналиста, применив к нему насилие», — пишет Булгаков. Как сообщил источник в силовом ведомстве, инцидент произошел во время личного прима граждан руководителем следственного отдела Сургута. Булгаков и соратники — около 10 человек зашли в кабинет Владимира Ермолаева и требовали принять их всех вместе. Их попросили выйти и записаться на прием, как положено. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что к ним уже поступило заявление от Булгакова. «Жалоба зарегистрирована. По данному факту будет проведена проверка. Все в общем порядке», — рассказали в ведомстве. В Следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенны, физического и иного давления на него не оказывалось. Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами. В их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Самого же Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению окружного суда.