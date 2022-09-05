Мишустин: в России создадут два бронетанковых завода Минобороны Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Минобороны 06 сентября 2022 в 00:27 Размер текста - 17 + Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России планируют создать два автобронетанковых завода Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Создать федеральное государственное казенное учреждение „71 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ и федеральное государственное казенное учреждение „72 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В распоряжении отмечено, что основной целью деятельности учреждений будет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники в интересах обороны. Численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четыре месяца. Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» планирует модернизировать катера проекта 03160 «Раптор». При этом будет учитываться опыт их применения в специальной военной операции на Украине, передает RT. В России планируют создать два автобронетанковых завода Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Создать федеральное государственное казенное учреждение „71 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ и федеральное государственное казенное учреждение „72 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В распоряжении отмечено, что основной целью деятельности учреждений будет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники в интересах обороны. Численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четыре месяца. Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» планирует модернизировать катера проекта 03160 «Раптор». При этом будет учитываться опыт их применения в специальной военной операции на Украине, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям