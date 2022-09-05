05 сентября 2022

Мишустин: в России создадут два бронетанковых завода Минобороны

Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время визита в Читу. Чита, мишустин михаил
Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Минобороны Фото:

В России планируют создать два автобронетанковых завода Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение „71 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ и федеральное государственное казенное учреждение „72 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В распоряжении отмечено, что основной целью деятельности учреждений будет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники в интересах обороны. Численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четыре месяца.

Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» планирует модернизировать катера проекта 03160 «Раптор». При этом будет учитываться опыт их применения в специальной военной операции на Украине, передает RT.

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В России планируют создать два автобронетанковых завода Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Создать федеральное государственное казенное учреждение „71 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ и федеральное государственное казенное учреждение „72 автобронетанковый ремонтный завод“ МО РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. В распоряжении отмечено, что основной целью деятельности учреждений будет осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники в интересах обороны. Численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четыре месяца. Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» планирует модернизировать катера проекта 03160 «Раптор». При этом будет учитываться опыт их применения в специальной военной операции на Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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