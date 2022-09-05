Суд обязал пермяка из «Реальных пацанов» выплатить властям почти полмиллиона рублей

Решением Арбитражного суда актер Армен Бежанян должен властям 387 тыс. рублей

06 сентября 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Минимущества Пермского края не в первый раз подает иск в адрес Армена Бежаняна Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и актера ситкома на ТНТ «Реальные пацаны» Армена Бежаняна в пользу минимущества региона 387,4 тыс. рублей. В такую сумму оценил арбитраж неосновательное обогащение за пользование государственной землей и госпошлину, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на ведомство. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края припомнило ответчику Бежаняну земельный участок с нежилым зданием в Осе. Здесь располагаются деревообрабатывающая мастерская с лесопильным цехом и бытовой комнатой, вспомогательные объекты, складируется продукция лесозаготовок. Права бизнесмена на землю, которая числится в государственной собственности, не оформлены», — передает издание. Ранее URA.RU сообщало, что минимущества Пермского края подало иск в арбитражный суд к депутату Осинской гордумы, бизнесмену Армену Бежаняну. С него требовали взыскать порядка 500 тысяч рублей. Предприниматель, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», тогда прокомментировал судебный иск, пояснив, что участком, за который с него требует деньги краевое министерство, он фактически не пользуется. «Раньше это был участок лесхоза, который принадлежал государству. В 2019 году я, как физлицо, выкупил цех деревопереработки. Составил схему участка, который использую, и приложил ее к письму, направленному в минимущества. Это не тот огромный участок, на котором находятся и частные домовладения, и объект электросетей — мы его не используем, а платить почему-то заставляют меня», — заявил Армен Бежанян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и актера ситкома на ТНТ «Реальные пацаны» Армена Бежаняна в пользу минимущества региона 387,4 тыс. рублей. В такую сумму оценил арбитраж неосновательное обогащение за пользование государственной землей и госпошлину, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на ведомство. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края припомнило ответчику Бежаняну земельный участок с нежилым зданием в Осе. Здесь располагаются деревообрабатывающая мастерская с лесопильным цехом и бытовой комнатой, вспомогательные объекты, складируется продукция лесозаготовок. Права бизнесмена на землю, которая числится в государственной собственности, не оформлены», — передает издание. Ранее URA.RU сообщало, что минимущества Пермского края подало иск в арбитражный суд к депутату Осинской гордумы, бизнесмену Армену Бежаняну. С него требовали взыскать порядка 500 тысяч рублей. Предприниматель, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», тогда прокомментировал судебный иск, пояснив, что участком, за который с него требует деньги краевое министерство, он фактически не пользуется. «Раньше это был участок лесхоза, который принадлежал государству. В 2019 году я, как физлицо, выкупил цех деревопереработки. Составил схему участка, который использую, и приложил ее к письму, направленному в минимущества. Это не тот огромный участок, на котором находятся и частные домовладения, и объект электросетей — мы его не используем, а платить почему-то заставляют меня», — заявил Армен Бежанян.