Мировая экономика приближается к затяжному долговому кризису

Замминистра финансов РФ Сторчак: глобальную экономику ждет большой долговой кризис

06 сентября 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Мировую экономику ждет большой долговой кризис Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глобальную экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). «От мировой экономики я жду большого долгового кризиса, который в конечном итоге может перерасти в банковский кризис», — предупредил Сторчак, передает РИА «Новости». По его словам, предпосылок сейчас «как никогда много». Так, главной причиной наступления долгового кризиса может стать изменение структуры кредиторов. По словам Сторчака, в настоящее время небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды) стали самыми крупными кредиторами и развитых и развивающихся экономиках. Также он отметил, что РФ и ее хозяйствующим субъектам придется приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю и тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. Ранее бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь спрогнозировал мировой кризис из-за Украины. По его словам, сегодня в мировой экономике наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Он предупредил, что такими темпами конфликт на Украине приведет к глобальному экономическому кризису не меньших масштабов, чем в 2008 году.

Глобальную экономику ждет большой долговой кризис в 2023—2024 годах. Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). «От мировой экономики я жду большого долгового кризиса, который в конечном итоге может перерасти в банковский кризис», — предупредил Сторчак, передает РИА «Новости». По его словам, предпосылок сейчас «как никогда много». Так, главной причиной наступления долгового кризиса может стать изменение структуры кредиторов. По словам Сторчака, в настоящее время небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды) стали самыми крупными кредиторами и развитых и развивающихся экономиках. Также он отметил, что РФ и ее хозяйствующим субъектам придется приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю и тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. Ранее бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь спрогнозировал мировой кризис из-за Украины. По его словам, сегодня в мировой экономике наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Он предупредил, что такими темпами конфликт на Украине приведет к глобальному экономическому кризису не меньших масштабов, чем в 2008 году.