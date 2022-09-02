Экс-замглавы ВТО спрогнозировал мировой кризис из-за Украины

Экс-замглавы ВТО И Сяочжунь: все страны должны отказаться от менталитета холодной войны

02 сентября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь, прогнозирует очередной мировой кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Затягивающийся конфликт на Украине ведет к очередному мировому экономическому кризису не меньших масштабов, чем в 2008 году. Об этом заявил бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь. «В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году», — передает слова И Сяочжуня РИА «Новости». По словам экс-замглавы ВТО, «все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и „игры с нулевой суммой“, и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках „большой двадцатки“ и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир». Продолжающейся конфликт ведет к усугублению дефицита энергоресурсов и продовольствия в мире, добавил он. Россия с 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

Затягивающийся конфликт на Украине ведет к очередному мировому экономическому кризису не меньших масштабов, чем в 2008 году. Об этом заявил бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь. «В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году», — передает слова И Сяочжуня РИА «Новости». По словам экс-замглавы ВТО, «все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и „игры с нулевой суммой“, и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках „большой двадцатки“ и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир». Продолжающейся конфликт ведет к усугублению дефицита энергоресурсов и продовольствия в мире, добавил он. Россия с 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.