Затягивающийся конфликт на Украине ведет к очередному мировому экономическому кризису не меньших масштабов, чем в 2008 году. Об этом заявил бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь.
«В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году», — передает слова И Сяочжуня РИА «Новости».
По словам экс-замглавы ВТО, «все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и „игры с нулевой суммой“, и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках „большой двадцатки“ и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир». Продолжающейся конфликт ведет к усугублению дефицита энергоресурсов и продовольствия в мире, добавил он.
Россия с 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.
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Затягивающийся конфликт на Украине ведет к очередному мировому экономическому кризису не меньших масштабов, чем в 2008 году. Об этом заявил бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь. «В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно еще больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году», — передает слова И Сяочжуня РИА «Новости». По словам экс-замглавы ВТО, «все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и „игры с нулевой суммой“, и путем укрепления многостороннего сотрудничества в рамках „большой двадцатки“ и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьезно расколотый и фрагментированный мир». Продолжающейся конфликт ведет к усугублению дефицита энергоресурсов и продовольствия в мире, добавил он. Россия с 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель ВС РФ на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые много лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.