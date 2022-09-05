«Коммерсант»: В России перепишут ПДД

06 сентября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Решение правительства позволит внести в ПДД поправки о движении электросамокатов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Минтранс и МВД добились права вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД) до 2029 года, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве. Как поясняет издание, внесение поправок было запрещено с 2021 года из-за правила «регуляторной гильотины», согласно которому для любых поправок требовалось переиздавать ПДД в целом. Из-за этого замороженными оказались давно назревшие проекты, в том числе по регулированию движения электросамокатов. Сейчас «правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций госорганов одобрила проект постановления, позволяющий вносить изменения в ПДД», говорится в материале. Предполагается, что все поправки будут внесены до 2029 года. По словам авторов, одобренное решение выводит из замороженного состояния несколько проектов поправок. Главный из них — вопрос регулирования движения электросамоваров, то есть «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). «Ведомства намерены ввести для них различные ограничения и даже создать отдельную категорию участников движения», — напоминает издание. Также в законодательство планируется внести запрет остановки машин на островках безопасности и появление новых знаков «Зарядка электромобилей» и «Движение автобусов запрещено». Изменить ПДД для электросамокатов и других СИМ МВД и Минтранс предлагали еще в прошлом году. Инициатива, в частности, предполагает ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. В марте электросамокаты приравняли к транспортному средству. При этом их водители правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтранс и МВД добились права вносить поправки в правила дорожного движения (ПДД) до 2029 года, соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве. Как поясняет издание, внесение поправок было запрещено с 2021 года из-за правила «регуляторной гильотины», согласно которому для любых поправок требовалось переиздавать ПДД в целом. Из-за этого замороженными оказались давно назревшие проекты, в том числе по регулированию движения электросамокатов. Сейчас «правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций госорганов одобрила проект постановления, позволяющий вносить изменения в ПДД», говорится в материале. Предполагается, что все поправки будут внесены до 2029 года. По словам авторов, одобренное решение выводит из замороженного состояния несколько проектов поправок. Главный из них — вопрос регулирования движения электросамоваров, то есть «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). «Ведомства намерены ввести для них различные ограничения и даже создать отдельную категорию участников движения», — напоминает издание. Также в законодательство планируется внести запрет остановки машин на островках безопасности и появление новых знаков «Зарядка электромобилей» и «Движение автобусов запрещено». Изменить ПДД для электросамокатов и других СИМ МВД и Минтранс предлагали еще в прошлом году. Инициатива, в частности, предполагает ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. В марте электросамокаты приравняли к транспортному средству. При этом их водители правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены.