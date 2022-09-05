Над Екатеринбургом кружит самолет, объявивший об экстренной посадке

У самолета «Уральских авиалиний» возникла неполадка — неисправность шасси. Речь идет о рейсе Екатеринбург — Сочи. Для пассажиров подготовлен резервный борт, сообщает telegram-канал авиакомпании.
«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», — сказано в сообщении.
В Уральской транспортной прокуратуре по факту ЧП с самолетом «Уральских авиалиний заявили, что на борту находятся 162 пассажира, из них 6 детей и 6 членов экипажа. Опасный груз отсутствует. «В 08 часов 08 мин. командир воздушного судна А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего рейсом SVR305 по маршруту Екатеринбург — Сочи, после взлета сообщил о технической неисправности шасси. В настоящее время воздушное судно выполняет зону ожидания с целью выработки топлива. Самолет пойдет на посадку примерно в 9 часов 45 минут», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что борта уральской авиакомпании массово не могут улететь из-за сбоев. У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург. Инцидент произошел 29 августа в аэропорту Сочи (Адлер).
Самолет «Уральских авиалиний» готовится к посадке в Кольцово
Скрин: flightradar24.com
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У самолета «Уральских авиалиний» возникла неполадка — неисправность шасси. Речь идет о рейсе Екатеринбург — Сочи. Для пассажиров подготовлен резервный борт, сообщает telegram-канал авиакомпании. «Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», — сказано в сообщении. В Уральской транспортной прокуратуре по факту ЧП с самолетом «Уральских авиалиний заявили, что на борту находятся 162 пассажира, из них 6 детей и 6 членов экипажа. Опасный груз отсутствует. «В 08 часов 08 мин. командир воздушного судна А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего рейсом SVR305 по маршруту Екатеринбург — Сочи, после взлета сообщил о технической неисправности шасси. В настоящее время воздушное судно выполняет зону ожидания с целью выработки топлива. Самолет пойдет на посадку примерно в 9 часов 45 минут», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что борта уральской авиакомпании массово не могут улететь из-за сбоев. У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург. Инцидент произошел 29 августа в аэропорту Сочи (Адлер).