Кремль призвал россиян готовиться к худшему

Дмитрий Песков призвал россиян готовиться к худшему, но надеяться на лучшее

06 сентября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Экономика России упала меньше, чем прогнозировали в Кремле, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономика России упала меньше, чем ожидалось, однако следует всегда готовиться к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы можем констатировать реальные цифры, которые мы имеем по статистике. Пока они дают нам подвод для умеренного оптимизма. Падаем мы меньше, чем сами прогнозировали. Однако постоянно действует правило, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Экономика России упала меньше, чем ожидалось, однако следует всегда готовиться к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы можем констатировать реальные цифры, которые мы имеем по статистике. Пока они дают нам подвод для умеренного оптимизма. Падаем мы меньше, чем сами прогнозировали. Однако постоянно действует правило, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.