Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

В аэропорту Екатеринбурга благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи.
«Борт „Уральских авиалиний“ с неисправными шасси благополучно приземлился в Кольцово», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что над Екатеринбургом кружит самолет, объявивший об экстренной посадке. Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолету «Уральских авиалиний» пришлось вырабатывать топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Кольцово.
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В аэропорту Екатеринбурга благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи. «Борт „Уральских авиалиний“ с неисправными шасси благополучно приземлился в Кольцово», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что над Екатеринбургом кружит самолет, объявивший об экстренной посадке. Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолету «Уральских авиалиний» пришлось вырабатывать топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Кольцово.