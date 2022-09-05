05 сентября 2022

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Вылетевший в Сочи самолет, у которого позже обнаружили неисправности, приземлился в аэропорту Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
После обнаружения поломки самолет вырабатывал топливо, чтобы зайти на посадку в аэропорту Кольцово Фото:

В аэропорту Екатеринбурга благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи.

«Борт „Уральских авиалиний“ с неисправными шасси благополучно приземлился в Кольцово», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что над Екатеринбургом кружит самолет, объявивший об экстренной посадке. Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолету «Уральских авиалиний» пришлось вырабатывать топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Кольцово.

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В аэропорту Екатеринбурга благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи. «Борт „Уральских авиалиний“ с неисправными шасси благополучно приземлился в Кольцово», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что над Екатеринбургом кружит самолет, объявивший об экстренной посадке. Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолету «Уральских авиалиний» пришлось вырабатывать топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Кольцово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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