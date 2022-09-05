Под Екатеринбургом подростки испортили флаг России

В Березовском (Свердловская область) подростки испортили три флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Инцидент произошел 5 сентября. Вандалы бегали с сорванными флагами и топтали их ногами. Молодые люди засветились на камерах видеонаблюдения парка.
«Пострадало три флага. Два флага — Березовского и экстрим-парка вандалам удалось сорвать. Но флаг России, как ни старались хулиганы, согнуть флагшток не удалось. Флаг РФ осмотрят на предмет повреждений и в случае необходимости заменят. Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (приобретены они были весной этого года), так еще это и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом. Наказание — ограничение свободы до года», — сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях».
Ранее агентство писало, что сорванные и завязанные в узел российские флаги обнаружили спортсменки национальной сборной по синхронному плаванию. О негативном отношении к россиянам рассказала синхронистка Александра Пацкевич.
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