Под Екатеринбургом подростки испортили флаг России

06 сентября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В свердловском городе подростки испортили флаг России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) подростки испортили три флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Инцидент произошел 5 сентября. Вандалы бегали с сорванными флагами и топтали их ногами. Молодые люди засветились на камерах видеонаблюдения парка. «Пострадало три флага. Два флага — Березовского и экстрим-парка вандалам удалось сорвать. Но флаг России, как ни старались хулиганы, согнуть флагшток не удалось. Флаг РФ осмотрят на предмет повреждений и в случае необходимости заменят. Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (приобретены они были весной этого года), так еще это и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом. Наказание — ограничение свободы до года», — сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях». Ранее агентство писало, что сорванные и завязанные в узел российские флаги обнаружили спортсменки национальной сборной по синхронному плаванию. О негативном отношении к россиянам рассказала синхронистка Александра Пацкевич.

В Березовском (Свердловская область) подростки испортили три флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Инцидент произошел 5 сентября. Вандалы бегали с сорванными флагами и топтали их ногами. Молодые люди засветились на камерах видеонаблюдения парка. «Пострадало три флага. Два флага — Березовского и экстрим-парка вандалам удалось сорвать. Но флаг России, как ни старались хулиганы, согнуть флагшток не удалось. Флаг РФ осмотрят на предмет повреждений и в случае необходимости заменят. Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (приобретены они были весной этого года), так еще это и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом. Наказание — ограничение свободы до года», — сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях». Ранее агентство писало, что сорванные и завязанные в узел российские флаги обнаружили спортсменки национальной сборной по синхронному плаванию. О негативном отношении к россиянам рассказала синхронистка Александра Пацкевич.