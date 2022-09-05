05 сентября 2022

Под Екатеринбургом подростки испортили флаг России

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства. Челябинск, флаг россии
В свердловском городе подростки испортили флаг России Фото:

В Березовском (Свердловская область) подростки испортили три флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Инцидент произошел 5 сентября. Вандалы бегали с сорванными флагами и топтали их ногами. Молодые люди засветились на камерах видеонаблюдения парка.

«Пострадало три флага. Два флага — Березовского и экстрим-парка вандалам удалось сорвать. Но флаг России, как ни старались хулиганы, согнуть флагшток не удалось. Флаг РФ осмотрят на предмет повреждений и в случае необходимости заменят. Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (приобретены они были весной этого года), так еще это и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом. Наказание — ограничение свободы до года», — сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях».

Ранее агентство писало, что сорванные и завязанные в узел российские флаги обнаружили спортсменки национальной сборной по синхронному плаванию. О негативном отношении к россиянам рассказала синхронистка Александра Пацкевич.

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В Березовском (Свердловская область) подростки испортили три флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Инцидент произошел 5 сентября. Вандалы бегали с сорванными флагами и топтали их ногами. Молодые люди засветились на камерах видеонаблюдения парка. «Пострадало три флага. Два флага — Березовского и экстрим-парка вандалам удалось сорвать. Но флаг России, как ни старались хулиганы, согнуть флагшток не удалось. Флаг РФ осмотрят на предмет повреждений и в случае необходимости заменят. Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (приобретены они были весной этого года), так еще это и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом. Наказание — ограничение свободы до года», — сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях». Ранее агентство писало, что сорванные и завязанные в узел российские флаги обнаружили спортсменки национальной сборной по синхронному плаванию. О негативном отношении к россиянам рассказала синхронистка Александра Пацкевич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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