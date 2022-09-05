Потерпевшие подали к Бекмансурову иски на миллионы рублей

06 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

За смерть близких потерпевшие требуют с Тимура Бекмансурова миллионы рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Потерпевшие по делу о нападении Тимура Бекмансурова на Пермский госуниверситет заявили в суде гражданские иски. Об этом в ходе судебного заседания в Пермском краевом суде, где идет допрос потерпевших, заявила мать погибшей в результате стрельбы Анны Айгельдиной Оксана Айгельдина. Она также в деталях вспомнила день, когда погибла ее дочь, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Они [Анна] с женихом в тот день поехали в университет за дипломом. Приехали в Пермь, отзвонились, что все в порядке. Потом я в интернете увидела эти кадры [стрельбы в университете], начала звонить, но не дозвонилась. До ее молодого человека тоже не дозвонилась. Стали узнавать, в МЧС звонить. Сначала сказали, что в списках [погибших] нет, но потом сказали, что есть в списках. Мы заявили иск на возмещение морального ущерба в сумме три млн рублей», — сказала потерпевшая. Также в суд явились потерпевшие Александр Айгельдин, Светлана Цыганкова, Алексей и Недежда Арамелевы, Екатерина Мухова, Владимир Энгаус, Татьяна Шакирова. Цыганкова заявила гражданский иск на возмещение морального ущерба в размере пяти млн рублей за гибель дочери Бекмансурову предъявлено обвинение по статьям об убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, повреждении чужого имущества (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ). 20 сентября он, вооружившись помповым ружьем, устроил стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате шесть человек погибли, десятки человек получили ранения и различные травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потерпевшие по делу о нападении Тимура Бекмансурова на Пермский госуниверситет заявили в суде гражданские иски. Об этом в ходе судебного заседания в Пермском краевом суде, где идет допрос потерпевших, заявила мать погибшей в результате стрельбы Анны Айгельдиной Оксана Айгельдина. Она также в деталях вспомнила день, когда погибла ее дочь, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Они [Анна] с женихом в тот день поехали в университет за дипломом. Приехали в Пермь, отзвонились, что все в порядке. Потом я в интернете увидела эти кадры [стрельбы в университете], начала звонить, но не дозвонилась. До ее молодого человека тоже не дозвонилась. Стали узнавать, в МЧС звонить. Сначала сказали, что в списках [погибших] нет, но потом сказали, что есть в списках. Мы заявили иск на возмещение морального ущерба в сумме три млн рублей», — сказала потерпевшая. Также в суд явились потерпевшие Александр Айгельдин, Светлана Цыганкова, Алексей и Недежда Арамелевы, Екатерина Мухова, Владимир Энгаус, Татьяна Шакирова. Цыганкова заявила гражданский иск на возмещение морального ущерба в размере пяти млн рублей за гибель дочери Бекмансурову предъявлено обвинение по статьям об убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, повреждении чужого имущества (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ). 20 сентября он, вооружившись помповым ружьем, устроил стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате шесть человек погибли, десятки человек получили ранения и различные травмы.