В курганском департаменте на пост, с которого все бегут, ищут кандидатов

В курганский департамент строительства ищут начальника управления автомобильных дорог

На ключевой пост в департаменте строительства ищут кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области ищут кандидатов на должность начальника управления автомобильных дорог. Пока желающих занять пост нет, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям и строительной сфере. За два последних года с должности уволились три человека.

«В департаменте строительства с начала лета ищут ответственного за региональные дороги. Пока кандидатов на один из ключевых постов нет. Скорее всего, специалисты не хотят туда идти из-за большой ответственности и напряженной работы», — отметил инсайдер из числа бизнесменов, занимающихся строительством.

В этом году на строительство и ремонт дорог выделено 8,8 млрд рублей. В прошлом сумма составляла более 7 млрд рублей. Другой источник считает, что в отсутствии специалиста, вся работа по контролю за качество работ на дорогах и ответственность ложится на директора департамента Ирину Саблукову. «Ремонт и строительство дорог в регионе на особом контроле у губернатора Вадима Шумкова и федеральном уровне. Начальник управления автомобильных дорог страховал бы, прежде всего, руководителя ведомства, контролировал выделение средств и сами работы», — добавил второй инсайдер.

В открытых данных, опубликованных на официальном сайте ведомства указано, что должность начальника управления автомобильных дорог вакантна. Эту информацию URA.RU подтвердили по телефону в самой структуре.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, отвечающий за взаимодействие с областными департаментами, направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце мая с поста начальника управления автомобильных дорог ушел Андрей Нохрин. Он проработал менее года. До него эта должность была вакантна почти год. В апреле 2020 года на этот пост назначали Илью Ковальчука, бывшего замдиректора «Новгородавтодора». Спустя несколько месяцев он ушел в отставку. До него начальником управления автомобильных дорог был Евгений Меньщиков. Он продержался на этом посту ровно год.