30 мая 2022

Из курганского департамента уволился ответственный за дороги. Он проработал меньше года

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров. Курган, щебень, ремонт тротуара, каток, ремонтные работы
Пост начальника управления автомобильных дорог Курганской области вновь стал вакантным Фото:

Из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился начальник управления автомобильных дорог Андрей Нохрин, проработав на этой должности менее года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. Информацию подтвердили и в самом ведомстве.

«Нохрин уволился неделю назад», — уточнили инсайдеры. Информацию об увольнении чиновника URA.RU подтвердили по телефону в приемной ведомства и непосредственно в управлении автомобильных дорог. В телефонном справочнике на сайте департамента Нохрин еще числится начальником управления.

URA.RU писало, что Нохрин был назначен начальником управления автомобильных дорог в июле прошлого года. Ранее он работал в административно-технической инспекции (АТИ) Кургана. Перед этим должность начальника управления автомобильных дорог была вакантна почти год. В апреле 2020 года на этот пост назначали Илью Ковальчука, бывшего замдиректора «Новгородавтодора». Спустя несколько месяцев Ковальчук ушел в отставку. До него начальником управления автомобильных дорог был Евгений Меньщиков, он продержался на этом посту ровно год.

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Из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился начальник управления автомобильных дорог Андрей Нохрин, проработав на этой должности менее года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. Информацию подтвердили и в самом ведомстве. «Нохрин уволился неделю назад», — уточнили инсайдеры. Информацию об увольнении чиновника URA.RU подтвердили по телефону в приемной ведомства и непосредственно в управлении автомобильных дорог. В телефонном справочнике на сайте департамента Нохрин еще числится начальником управления. URA.RU писало, что Нохрин был назначен начальником управления автомобильных дорог в июле прошлого года. Ранее он работал в административно-технической инспекции (АТИ) Кургана. Перед этим должность начальника управления автомобильных дорог была вакантна почти год. В апреле 2020 года на этот пост назначали Илью Ковальчука, бывшего замдиректора «Новгородавтодора». Спустя несколько месяцев Ковальчук ушел в отставку. До него начальником управления автомобильных дорог был Евгений Меньщиков, он продержался на этом посту ровно год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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