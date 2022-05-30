Пост начальника управления автомобильных дорог Курганской области вновь стал вакантным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился начальник управления автомобильных дорог Андрей Нохрин, проработав на этой должности менее года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. Информацию подтвердили и в самом ведомстве.

«Нохрин уволился неделю назад», — уточнили инсайдеры. Информацию об увольнении чиновника URA.RU подтвердили по телефону в приемной ведомства и непосредственно в управлении автомобильных дорог. В телефонном справочнике на сайте департамента Нохрин еще числится начальником управления.

URA.RU писало, что Нохрин был назначен начальником управления автомобильных дорог в июле прошлого года. Ранее он работал в административно-технической инспекции (АТИ) Кургана. Перед этим должность начальника управления автомобильных дорог была вакантна почти год. В апреле 2020 года на этот пост назначали Илью Ковальчука, бывшего замдиректора «Новгородавтодора». Спустя несколько месяцев Ковальчук ушел в отставку. До него начальником управления автомобильных дорог был Евгений Меньщиков, он продержался на этом посту ровно год.