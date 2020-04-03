Отвечать за курганские дороги будет варяг

Управление автомобильных дорог возглавил Илья Ковальчук из Новгорода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником управления автомобильных дорог в департаменте строительства Курганской области назначен Илья Ковальчук. Информация об этом опубликована на сайте департамента. По данным источников URA.RU, Ковальчук прибыл в Курган из Великого Новгорода.

Фамилия, имя и отчество Ковальчука указаны в телефонном справочнике на сайте департамента строительства. Найти более подробную информацию о чиновнике на этом ресурсе не удалось. Дозвониться до Ковальчука по указанному в справочнике номеру не получилось. В приемной департамента строительства предложили обратиться в кадровую службу, но там от комментариев отказались.

Источник URA.RU, близкий к дорожной отрасли, заявил, что Ковальчук приехал в Курган из Великого Новгорода, предыдущее его место работы — «Новгородавтодор». В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области подтвердили URA.RU эту информацию. На сайте «Новгородавтодора» сообщается, что Ковальчук работал в должности заместителя директора. В приемной руководства этого госучреждения на звонки URA.RU не ответили.

Предыдущий начальник регионального управления автомобильных дорог Евгений Меньщиков ушел в отставку в феврале. Он проработал в этой должности ровно год. Информация о предстоящей отставке Меньщикова появилась через две недели после назначения нового директора «Курганавтодора» — им стал выходец из «Сибура» Дмитрий Гаврилов. Уже тогда источники URA.RU предполагали, что вместо Меньщикова также назначат варяга.