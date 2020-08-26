Курганские чиновники уволились, не проработав и года

В департаменте строительства появились новые вакантные руководящие должности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первый замдиректора департамента строительства Курганской области Сергей Дмитриев покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. Чиновник работал на этом посту с февраля. Ранее в этом же департаменте ушел в отставку начальник управления автомобильных дорог Илья Ковальчук.

«Дмитриев уволился. В департаменте это не афишируют, но чиновника уже давно нет на месте», — заявил инсайдер. Кроме того, он рассказал, что ранее из департамента ушел Ковальчук, который в начале апреля переехал в Курган из Великого Новгорода.

Причин отставки чиновников источник не знает. На сайте департамента строительства должности первого замдиректора и начальника управления автомобильных дорог по состоянию на 25 августа отмечены вакантными. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на вопрос URA.RU о причинах отставки предложили написать письменный запрос (направлен редакцией).

Дмитриев стал первым замдиректора департамента строительства в феврале. На этой должности он заменил Андрея Борисова, который приехал в Курган из другого региона, но через год ушел в отставку. До назначения Дмитриев возглавлял управление государственного строительного надзора. Ковальчук до переезда в Курган работал в «Новгородавтодоре». В управлении автомобильных дорог он сменил Евгения Меньщикова, который продержался на этом посту ровно год.