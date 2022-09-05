Тюменец без прав сбил пенсионерку и протаранил маршрутку

Водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по переходу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени, не имеющий водительского удостоверения, сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину, после чего врезался в маршрутку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«28-летний водитель на Ford Focus, не имеющий права управления транспортным средством, предварительно, проехал пешеходный переход на красный сигнал, сбив 60-летнюю тюменку. После этого автомобиль въехал в стоящую маршрутку», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там отметили, что пострадавшая женщина получила серьезные ранения. У нее тяжелые травмы таза и ребер, а также другие повреждения. ДТП произошло в районе дома №70 по улице Профсоюзной, 5 сентября.