05 сентября 2022

Тюменец без прав сбил пенсионерку и протаранил маршрутку. Фото

Тюменец без прав сбил пенсионерку и протаранил маршрутку
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по переходу Фото:

Житель Тюмени, не имеющий водительского удостоверения, сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину, после чего врезался в маршрутку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«28-летний водитель на Ford Focus, не имеющий права управления транспортным средством, предварительно, проехал пешеходный переход на красный сигнал, сбив 60-летнюю тюменку. После этого автомобиль въехал в стоящую маршрутку», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там отметили, что пострадавшая женщина получила серьезные ранения. У нее тяжелые травмы таза и ребер, а также другие повреждения. ДТП произошло в районе дома №70 по улице Профсоюзной, 5 сентября.

Фото:

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Житель Тюмени, не имеющий водительского удостоверения, сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину, после чего врезался в маршрутку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «28-летний водитель на Ford Focus, не имеющий права управления транспортным средством, предварительно, проехал пешеходный переход на красный сигнал, сбив 60-летнюю тюменку. После этого автомобиль въехал в стоящую маршрутку», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там отметили, что пострадавшая женщина получила серьезные ранения. У нее тяжелые травмы таза и ребер, а также другие повреждения. ДТП произошло в районе дома №70 по улице Профсоюзной, 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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