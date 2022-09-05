Чиновники курганского правительства отдали часть зарплат детям из ЛНР

Курганские чиновники собрали деньги детям из ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей, а также детей из ЛНР, отдохнувших в Курганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Традиционно коллеги из правительства направляют часть своих зарплат на помощь тем, кому она необходима. В этом году собрали 3 млн рублей. Средства пойдут на приобретение школьных принадлежностей для ребятишек из ЛНР, отдохнувших в Курганской области, а также на сборы в школу для ребятишек из малообеспеченных семей нашего региона», — сообщил губернатор.

Как ранее писало URA.RU, в августе курганские предприниматели по просьбе губернатора Вадима Шумкова приготовили для отправки в Луганск пять вагонов стройматериалов. Однако данная инициатива вызвала волну критики среди жителей Курганской области, пережившей масштабные лесные пожары в начале мая.