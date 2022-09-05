05 сентября 2022

Чиновники курганского правительства отдали часть зарплат детям из ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, общественный транспорт, правительство города курган, правительство города
Курганские чиновники собрали деньги детям из ЛНР Фото:

Курганские чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей, а также детей из ЛНР, отдохнувших в Курганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Традиционно коллеги из правительства направляют часть своих зарплат на помощь тем, кому она необходима. В этом году собрали 3 млн рублей. Средства пойдут на приобретение школьных принадлежностей для ребятишек из ЛНР, отдохнувших в Курганской области, а также на сборы в школу для ребятишек из малообеспеченных семей нашего региона», — сообщил губернатор.

Как ранее писало URA.RU, в августе курганские предприниматели по просьбе губернатора Вадима Шумкова приготовили для отправки в Луганск пять вагонов стройматериалов. Однако данная инициатива вызвала волну критики среди жителей Курганской области, пережившей масштабные лесные пожары в начале мая.

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Курганские чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей, а также детей из ЛНР, отдохнувших в Курганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Традиционно коллеги из правительства направляют часть своих зарплат на помощь тем, кому она необходима. В этом году собрали 3 млн рублей. Средства пойдут на приобретение школьных принадлежностей для ребятишек из ЛНР, отдохнувших в Курганской области, а также на сборы в школу для ребятишек из малообеспеченных семей нашего региона», — сообщил губернатор. Как ранее писало URA.RU, в августе курганские предприниматели по просьбе губернатора Вадима Шумкова приготовили для отправки в Луганск пять вагонов стройматериалов. Однако данная инициатива вызвала волну критики среди жителей Курганской области, пережившей масштабные лесные пожары в начале мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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